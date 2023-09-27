Именины в октябре 2023 года: кого и когда поздравляем по новому календарю — не пропустите эти даты

Кто отмечает именины в октябре 2023 года? Не пропустите даты по новому календарю, ведь теперь все изменилось.

Для многих людей день ангела имеет сакральное значение. Поэтому детей часто называют по имени святого или святой, которых чествует Церковь в день их рождения. Узнайте, когда и какие именины будем праздновать в октябре 2023 по новому календарю.

Именины в октябре 2023 года: женские и мужские имена

1 октября — Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Арина, Ефросинья, Ирина, София, Ариадна;

— Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Арина, Ефросинья, Ирина, София, Ариадна; 2 октября – Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария;

– Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария; 3 октября — Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна;

— Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна; 4 октября — Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян;

— Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян; 5 октября — Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Петр, Прасковья;

— Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Петр, Прасковья; 6 октября — Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса;

— Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса; 7 октября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Текля;

— Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Текля; 8 октября — Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья;

— Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья; 9 октября — Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян;

— Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян; 10 октября — Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония;

— Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония; 11 октября — Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана;

— Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана; 12 октября — Иван, Ян;

— Иван, Ян; 13 октября — Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария;

— Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария; 14 октября - Марфа, Наталья, Семен, Татьяна

https://lux.fm/lifestyle_t4 Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера;

- Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера; 15 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина;

— Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина; 16 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян;

— Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян; 17 октября — Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея;

— Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея; 18 октября — Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иеремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра;

— Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иеремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра; 19 октября — Иван, Макар, Фома, Ян;

— Иван, Макар, Фома, Ян; 20 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея;

— Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея; 21 октября — Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна;

— Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна; 22 октября — Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастян, Степан, Яков;

— Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастян, Степан, Яков; 23 октября — Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков;

— Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков; 24 октября — Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида;

— Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида; 25 октября — Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика;

— Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика; 26 октября — Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата;

— Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата; 27 октября — Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья;

— Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья; 28 октября — Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян;

— Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян; 29 октября — Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян;

— Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян; 30 октября — Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий;

— Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий; 31 октября — Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

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