Именины в октябре 2024 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календари

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день рождения.
А чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на октябрь 2024 года.
Именины в октябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю
- 1 октября — Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Вера;
- 2 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Александра, Анна, Юстина;
- 3 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр;
- 4 октября — Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Вероника;
- 5 октября — Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра;
- 6 октября — Иван, Макар;
- 7 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей;
- 8 октября — Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна;
- 9 октября — Константин, Максим, Петр, Степан, Яков;
- 10 октября — Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан;
- 11 октября — Александр, Макар, Зинаида;
- 12 октября — Александр, Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Остап, Тарас;
- 13 октября — Антон, Никита, Николай, Яков, Злата;
- 14 октября — Игнат, Михаил, Назар, Петр;
- 15 октября — Денис, Дмитрий, Иван, Семен;
- 16 октября — Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий;
- 17 октября — Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий;
- 18 октября — Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Злата;
- 19 октября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей;
- 20 октября — Александр, Артем, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ирина;
- 21 октября — Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков;
- 22 октября — Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор, Анна, Елизавета;
- 23 октября — Александр, Владимир, Игнат, Максим, Николай, Яков, Ефросинья;
- 24 октября — Алексей, Афанасий, Иван, Николай, Петр;
- 25 октября — Валерий;
- 26 октября — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий;
- 27 октября — Андрей, Валентин, Марк, Нестор;
- 28 октября — Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна;
- 29 октября — Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Николай, Павел, Филипп, Анастасия, Анна, Мария;
- 30 октября — Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена;
- 31 октября — Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Иван, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.
Именины в октябре 2024 года по старому календарю
- 1 октября — Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София;
- 2 октября – Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария;
- 3 октября — Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна;
- 4 октября – Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян;
- 5 октября — Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Петр, Параскевия;
- 6 октября — Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса;
- 7 октября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Текла;
- 8 октября — Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья;
- 9 октября — Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян;
- 10 октября — Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония;
- 11 октября — Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Веремий, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана;
- 12 октября — Иван, Ян;
- 13 октября — Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария;
- 14 октября — Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера;
- 15 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина;
- 16 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян;
- 17 октября — Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея;
- 18 октября — Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра;
- 19 октября — Иван, Макар, Фома, Ян;
- 20 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея;
- 21 октября — Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна;
- 22 октября — Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков;
- 23 октября — Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков;
- 24 октября — Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида;
- 25 октября — Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика;
- 26 октября — Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата;
- 27 октября — Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья;
- 28 октября — Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян;
- 29 октября — Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян;
- 30 октября — Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий;
- 31 октября — Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.
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