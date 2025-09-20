- Дата публикации
Именины в октябре 2025 года: когда у кого день ангела по новому и старому календарю
Октябрь — месяц ярких красок осени и первых холодных дыханий, когда природа постепенно готовится к зимнему покою. В этой статье мы подробно рассмотрим именины октября 2025, чтобы каждый смог найти свой праздник или порадовать близких теплыми словами и вниманием.
Ниже представлен список именин согласно новому церковному календарю, а также по старому.
Именины в октябре 2025 года: церковный календарь по новому стилю
1 октября — Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Вера;
2 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина;
3 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр;
4 октября — Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника;
5 октября — Гаврила, Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра;
6 октября — Иван, Макар, Фома;
7 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Пелагея;
8 октября — Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна;
9 октября — Константин, Максим, Петр, Степан, Яков;
10 октября — Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим, Яков;
11 октября — Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида;
12 октября — Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Александр, Остап, Тарас;
13 октября — Антон, Никита, Николай, Яков, Злата;
14 октября — Игнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска;
15 октября — Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим;
16 октября — Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей;
17 октября — Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий, Александр;
18 октября — Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата;
19 октября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс;
20 октября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина;
21 октября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея;
22 октября — Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета;
23 октября — Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;
24 октября — Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр;
25 октября — Валерий, Матрона;
26 октября — Антон, Василий, Дмитрий, Афанасий;
27 октября — Андрей, Валентин, Марк, Нестор;
28 октября — Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Параска;
29 октября — Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария;
30 октября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена;
31 октября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.
Именины в октябре 2025 года по старому календарю
1 октября — Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София;
2 октября — Гаврила, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Алексей, Теодор, Трофим, Федор, Мария;
3 октября — Василий, Иван, Илларион, Михаил, Александр, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна;
4 октября — Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Александр, Петр, Ян;
5 октября — Вениамин, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Александр, Петр, Параска;
6 октября — Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса;
7 октября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Текла;
8 октября — Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Прохир, Роман, Сергей, Ефросинья;
9 октября — Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий, Тихон, Ян;
10 октября — Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Феврония;
11 октября — Валентин, Веремий, Вячеслав, Георгий, Егор, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана;
12 октября — Иван, Ян;
13 октября — Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Серафим, Аполлинария, Александра;
14 октября — Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера;
15 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина;
16 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян;
17 октября — Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея;
18 октября — Веремий, Гаврило, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра;
19 октября — Иван, Макар, Фома, Ян;
20 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея;
21 октября — Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна;
22 октября — Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков;
23 октября — Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Ефим, Яков;
24 октября — Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида;
25 октября — Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Александр, Остап, Тарас, Ян, Доминика;
26 октября — Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата;
27 октября — Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Параска;
28 октября — Афанасий, Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ефим, Ян;
29 октября — Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Алексей, Ян;
30 октября — Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Александр;
31 октября — Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.