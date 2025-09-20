ТСН в социальных сетях

Именины в октябре 2025 года: когда у кого день ангела по новому и старому календарю

Октябрь — месяц ярких красок осени и первых холодных дыханий, когда природа постепенно готовится к зимнему покою. В этой статье мы подробно рассмотрим именины октября 2025, чтобы каждый смог найти свой праздник или порадовать близких теплыми словами и вниманием.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Именины в октябре 2025 года

Именины в октябре 2025 года / © unsplash.com

Ниже представлен список именин согласно новому церковному календарю, а также по старому.

Именины в октябре 2025 года: церковный календарь по новому стилю

  • 1 октября — Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Вера;

  • 2 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина;

  • 3 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр;

  • 4 октября — Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника;

  • 5 октября — Гаврила, Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра;

  • 6 октября — Иван, Макар, Фома;

  • 7 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Пелагея;

  • 8 октября — Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна;

  • 9 октября — Константин, Максим, Петр, Степан, Яков;

  • 10 октября — Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим, Яков;

  • 11 октября — Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида;

  • 12 октября — Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Александр, Остап, Тарас;

  • 13 октября — Антон, Никита, Николай, Яков, Злата;

  • 14 октября — Игнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска;

  • 15 октября — Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим;

Кого поздравлять с именинами в октябре по новому календарю / © unsplash.com

Кого поздравлять с именинами в октябре по новому календарю / © unsplash.com

  • 16 октября — Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей;

  • 17 октября — Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий, Александр;

  • 18 октября — Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата;

  • 19 октября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс;

  • 20 октября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина;

  • 21 октября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея;

  • 22 октября — Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета;

  • 23 октября — Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;

  • 24 октября — Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр;

  • 25 октября — Валерий, Матрона;

  • 26 октября — Антон, Василий, Дмитрий, Афанасий;

  • 27 октября — Андрей, Валентин, Марк, Нестор;

  • 28 октября — Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Параска;

  • 29 октября — Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария;

  • 30 октября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена;

  • 31 октября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Именины в октябре 2025 года по старому календарю

Именины в октябре 2025 года по старому календарю / © unsplash.com

Именины в октябре 2025 года по старому календарю / © unsplash.com

  • 1 октября — Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София;

  • 2 октября — Гаврила, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Алексей, Теодор, Трофим, Федор, Мария;

  • 3 октября — Василий, Иван, Илларион, Михаил, Александр, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна;

  • 4 октября — Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Александр, Петр, Ян;

  • 5 октября — Вениамин, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Александр, Петр, Параска;

  • 6 октября — Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса;

  • 7 октября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Текла;

  • 8 октября — Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Прохир, Роман, Сергей, Ефросинья;

  • 9 октября — Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий, Тихон, Ян;

  • 10 октября — Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Феврония;

  • 11 октября — Валентин, Веремий, Вячеслав, Георгий, Егор, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана;

  • 12 октября — Иван, Ян;

  • 13 октября — Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Серафим, Аполлинария, Александра;

  • 14 октября — Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера;

  • 15 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина;

Кого поздравлять с именинами в октябре по старому календарю / © unsplash.com

Кого поздравлять с именинами в октябре по старому календарю / © unsplash.com

  • 16 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян;

  • 17 октября — Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея;

  • 18 октября — Веремий, Гаврило, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра;

  • 19 октября — Иван, Макар, Фома, Ян;

  • 20 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея;

  • 21 октября — Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна;

  • 22 октября — Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков;

  • 23 октября — Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Ефим, Яков;

  • 24 октября — Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида;

  • 25 октября — Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Александр, Остап, Тарас, Ян, Доминика;

  • 26 октября — Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата;

  • 27 октября — Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Параска;

  • 28 октября — Афанасий, Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ефим, Ян;

  • 29 октября — Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Алексей, Ян;

  • 30 октября — Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Александр;

  • 31 октября — Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

