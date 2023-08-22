Именины в сентябре 2023 года: как назвать ребенка, родившегося в начале осени

Кто празднует именины в сентябре 2023 года и как назвать родившегося в начале осени мальчика или девочку?

Именины или день ангела – один из важнейших дней в жизни каждого человека. Чтобы узнать, когда у вас день ангела, если вы родились в начале осени или как назвать ребенка в сентябре 2023 года, обратите внимание на церковный календарь.

Именины в сентябре 2023 года: женские и мужские имена

1 сентября — Андрей, Николай, Тимофей, Феофан, Текля;

— Андрей, Николай, Тимофей, Феофан, Текля; 2 сентября — Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Федор;

— Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Федор; 3 сентября — Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел;

— Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел; 4 сентября — Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гаврило, Ерофий, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс, Ариадна;

— Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гаврило, Ерофий, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс, Ариадна; 5 сентября — Ефрем, Иван, Николай, Павел;

— Ефрем, Иван, Николай, Павел; 6 сентября — Арсений, Георгий, Петр;

— Арсений, Георгий, Петр; 7 сентября — Варфоломей, Владимир, Епифан, Иоанн, Моисей;

— Варфоломей, Владимир, Епифан, Иоанн, Моисей; 8 сентября — Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наталья, Мария;

— Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наталья, Мария; 9 сентября — Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан, Анфиса;

— Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан, Анфиса; 10 сентября — Василий, Георгий, Демид, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергей, Стефан, Федор, Феодосий, Анна;

— Василий, Георгий, Демид, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергей, Стефан, Федор, Феодосий, Анна; 11 сентября — Иван;

— Иван; 12 сентября — Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор, Христофор, Иаков, Елизавета;

— Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор, Христофор, Иаков, Елизавета; 13 сентября — Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон;

— Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон; 14 сентября - Марфа, Наталья, Семен, Татьяна

https://lux.fm/lifestyle_t4 Семен, Татьяна, Марфа, Наталья;

- Семен, Татьяна, Марфа, Наталья; 15 сентября — Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Стефан, Федор, Федосий, Федот, Филипп, Юлиан, Руфина, Серафима;

— Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Стефан, Федор, Федосий, Федот, Филипп, Юлиан, Руфина, Серафима; 16 сентября — Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Дорофий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феофан, Филипп, Харитон, Василиса, Домна;

— Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Дорофий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феофан, Филипп, Харитон, Василиса, Домна; 17 сентября — Яким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан, Елена;

— Яким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан, Елена; 18 сентября — Захар, Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Максим, Федор, Ираида, Раиса, Елизавета;

— Захар, Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Максим, Федор, Ираида, Раиса, Елизавета; 19 сентября — Михаил, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Андрей, Текля;

— Михаил, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Андрей, Текля; 20 сентября — Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан;

— Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан; 21 сентября — Иван, Георгий;

— Иван, Георгий; 22 сентября — Яким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон, Анна;

— Яким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон, Анна; 23 сентября — Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;

— Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна; 24 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей;

— Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей; 25 сентября — Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Федор, Юлиан;

— Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Федор, Юлиан; 26 сентября — Александр, Валериан, Ерофий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан;

— Александр, Валериан, Ерофий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан; 27 сентября — Иван, Николай;

— Иван, Николай; 28 сентября — Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков, Евдокия, Людмила, Мария;

— Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков, Евдокия, Людмила, Мария; 29 сентября — Алексей, Виктор, Григорий, Дорофий, Иосиф, Сергей, Людмила;

— Алексей, Виктор, Григорий, Дорофий, Иосиф, Сергей, Людмила; 30 сентября — Иван, Илья, Ирина, Никодим, Павел, Серафим, Феодосий, Александра, Ирина, Вера, Надежда, Любовь, София.

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