Именины в сентябре 2024 года: кто празднует день ангела в начале осени — новый и старый календарь

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день рождения.
А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на сентябрь 2024 года.
Именины в сентябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю
- 1 сентября — Семен, Марфа, Наталья, Татьяна;
- 2 сентября — Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан;
- 3 сентября — Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса;
- 4 сентября — Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена;
- 5 сентября — Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Елизавета, Ираида;
- 6 сентября — Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил;
- 7 сентября — Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан;
- 8 сентября — Иван, Георгий;
- 9 сентября — Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна;
- 10 сентября — Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;
- 11 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей;
- 12 сентября — Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен;
- 13 сентября — Валериан, Илья, Леонтий, Николай, Александр, Петр;
- 14 сентября — Иван, Николай;
- 15 сентября — Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Людмила, Мария;
- 16 сентября — Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила;
- 17 сентября — Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра;
- 18 сентября — Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София;
- 19 сентября — Гаврила, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария;
- 20 сентября — Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна;
- 21 сентября — Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр;
- 22 сентября — Макар, Николай, Александр, Петр;
- 23 сентября — Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса;
- 24 сентября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан;
- 25 сентября — Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья;
- 26 сентября — Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр;
- 27 сентября — Виктор, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор;
- 28 сентября — Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна;
- 29 сентября — Иван;
- 30 сентября — Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.
Именины в сентябре 2024 года по старому календарю
1 сентября — Андрей, Николай, Феофан, Тимофей;
2 сентября — Владимир, Виктор, Иван, Максим, Тимофей;
3 сентября — Ефрем, Александр, Павел, Марфа;
4 сентября — Афанасий, Василий, Ерофий, Гаврило, Иван, Михаил, Макар, Алексей, Александр, Ариадна;
5 сентября — Ефрем, Иван, Николай, Павел;
6 сентября — Арсений, Георгий, Петр;
7 сентября — Владимир, Иоанн, Моисей;
8 сентября — Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Мария, Наталья;
9 сентября — Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса;
10 сентября — Василий, Георгий, Иван, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Анна;
11 сентября — Иван;
12 сентября — Арсений, Гаврило, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Макар, Александр, Павел, Петр, Елизавета;
13 сентября — Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр;
14 сентября — Семен, Марфа, Наталья, Татьяна;
- 15 сентября -Анатолий, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Стефан, Феодор;
- 16 сентября — Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Алексей, Николай, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса;
- 17 сентября -Василий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Симон, Елена;
- 18 сентября — Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Раиса, Елизавета, Ираида;
- 19 сентября — Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил;
- 20 сентября — Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр;
- 21 сентября — Иван, Георгий;
- 22 сентября — Василий, Григорий, Дмитрий, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна;
- 23 сентября — Андрей, Василий, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;
- 24 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей;
- 25 сентября — Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен;
- 26 сентября -Илья, Леонтий, Николай, Александр, Петр;
- 27 сентября — Иван, Николай;
- 28 сентября — Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Евдокия, Людмила, Мария;
- 29 сентября — Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила;
- 30 сентября — Иван, Илья, Павел, София, Александра, Вера, Ирина, Любовь, Надежда.
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