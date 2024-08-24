Именины в сентябре 2024 года: кто празднует день ангела в начале осени — новый и старый календарь

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день рождения.

А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на сентябрь 2024 года.

Именины в сентябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю

1 сентября — Семен, Марфа, Наталья, Татьяна;

— Семен, Марфа, Наталья, Татьяна; 2 сентября — Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан;

— Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан; 3 сентября — Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса;

— Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса; 4 сентября — Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена;

— Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена; 5 сентября — Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Елизавета, Ираида;

— Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Елизавета, Ираида; 6 сентября — Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил;

— Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил; 7 сентября — Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан;

— Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан; 8 сентября — Иван, Георгий;

— Иван, Георгий; 9 сентября — Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна;

— Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна; 10 сентября — Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;

— Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна; 11 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей;

— Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей; 12 сентября — Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен;

— Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен; 13 сентября — Валериан, Илья, Леонтий, Николай, Александр, Петр;

— Валериан, Илья, Леонтий, Николай, Александр, Петр; 14 сентября — Иван, Николай;

Именины в сентябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю / Фото: Unsplash

15 сентября — Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Людмила, Мария;

— Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Людмила, Мария; 16 сентября — Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила;

— Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила; 17 сентября — Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра;

— Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра; 18 сентября — Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София;

— Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София; 19 сентября — Гаврила, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария;

— Гаврила, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария; 20 сентября — Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна;

— Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна; 21 сентября — Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр;

— Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр; 22 сентября — Макар, Николай, Александр, Петр;

— Макар, Николай, Александр, Петр; 23 сентября — Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса;

— Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса; 24 сентября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан;

— Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан; 25 сентября — Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья;

— Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья; 26 сентября — Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр;

— Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр; 27 сентября — Виктор, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор;

— Виктор, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор; 28 сентября — Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна;

— Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна; 29 сентября — Иван;

— Иван; 30 сентября — Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

Именины в сентябре 2024 года по старому календарю

Именины в сентябре 2024 года по старому календарю / Фото: Unsplash

1 сентября — Андрей, Николай, Феофан, Тимофей;

2 сентября — Владимир, Виктор, Иван, Максим, Тимофей;

3 сентября — Ефрем, Александр, Павел, Марфа;

4 сентября — Афанасий, Василий, Ерофий, Гаврило, Иван, Михаил, Макар, Алексей, Александр, Ариадна;

5 сентября — Ефрем, Иван, Николай, Павел;

6 сентября — Арсений, Георгий, Петр;

7 сентября — Владимир, Иоанн, Моисей;

8 сентября — Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Мария, Наталья;

9 сентября — Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса;

10 сентября — Василий, Георгий, Иван, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Анна;

11 сентября — Иван;

12 сентября — Арсений, Гаврило, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Макар, Александр, Павел, Петр, Елизавета;

13 сентября — Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр;

14 сентября — Семен, Марфа, Наталья, Татьяна;

Что празднует день ангела в сентябре 2024 года по старому календарю / Фото: Unsplash

15 сентября -Анатолий, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Стефан, Феодор;

16 сентября — Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Алексей, Николай, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса;

17 сентября -Василий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Симон, Елена;

18 сентября — Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Раиса, Елизавета, Ираида;

19 сентября — Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил;

20 сентября — Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр;

21 сентября — Иван, Георгий;

22 сентября — Василий, Григорий, Дмитрий, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна;

23 сентября — Андрей, Василий, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;

24 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей;

25 сентября — Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен;

26 сентября -Илья, Леонтий, Николай, Александр, Петр;

27 сентября — Иван, Николай;

28 сентября — Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Евдокия, Людмила, Мария;

29 сентября — Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила;

30 сентября — Иван, Илья, Павел, София, Александра, Вера, Ирина, Любовь, Надежда.

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