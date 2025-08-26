Именины в сентябре 2025 года: кого будем поздравлять с днем ангела в начале осени (старый и новый календари)

В Украине существует убеждение: если ребенку дать имя святого, день памяти которого совпадает с его датой рождения, это дарит ему особый небесный оберег. Верят, что именно в этот день ангел-хранитель проявляет повышенную бдительность и заботу, оберегая малыша от всего плохого.