Именины в сентябре 2025 года: кого будем поздравлять с днем ангела в начале осени (старый и новый календари)
В Украине существует убеждение: если ребенку дать имя святого, день памяти которого совпадает с его датой рождения, это дарит ему особый небесный оберег. Верят, что именно в этот день ангел-хранитель проявляет повышенную бдительность и заботу, оберегая малыша от всего плохого.
Ниже представлен список именин согласно новому церковному календарю, а также по старому.
Именины в сентябре 2025 года: церковный календарь по новому стилю
1 сентября — Семен, Марфа, Наталья, Татьяна;
2 сентября — Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Степан, Федор, Юлиан, Ксения;
3 сентября — Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Ефим, Василиса;
4 сентября — Василий, Григорий, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Степан, Федор, Елена;
5 сентября — Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Ефим, Елизавета, Ираида, Раиса;
6 сентября — Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил;
7 сентября — Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан;
8 сентября — Иван, Георгий;
9 сентября — Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Федор;
10 сентября — Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;
11 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей;
12 сентября — Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Федор;
13 сентября — Валерий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Степан;
14 сентября — Иван, Николай;
15 сентября — Андрей, Валерий, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Евдокия, Людмила, Мария;
16 сентября — Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила;
17 сентября — Иван, Илья, Александра, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда;
18 сентября — Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ариадна, Евфросиния, Ирина, София;
19 сентября — Гаврила, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария;
20 сентября — Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор, Татьяна;
21 сентября — Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Александр, Петр;
22 сентября — Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр, Параска;
23 сентября — Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса;
24 сентября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан;
25 сентября — Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья;
26 сентября — Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий;
27 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор;
28 сентября — Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана;
29 сентября — Иван;
30 сентября — Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.
Именины в сентябре 2025 года по старому календарю
1 сентября — Андрей, Николай, Феофан, Тимофей, Фекла;
2 сентября — Владимир, Виктор, Иван, Дементий, Максим, Феодор, Тимофей;
3 сентября — Дорофий, Ефрем, Александр, Павел, Марфа;
4 сентября — Афанасий, Василий, Ерофий, Гаврило, Илларион, Иван, Михаил, Макар, Алексей, Александр, Феликс, Феодор, Ариадна;
5 сентября — Ефрем, Иван, Николай, Павел;
6 сентября — Арсений, Георгий, Петр;
7 сентября — Владимир, Варфоломей, Иоанн, Епифан, Моисей;
8 сентября — Адриан, Виктор, Дмитрий, Георгий, Мария, Наталья, Петр;
9 сентября — Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Александр, Савва, Степан;
10 сентября — Василий, Анна, Георгий, Демид, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергей, Стефан, Феодор, Феодосий;
11 сентября — Иван;
12 сентября — Арсений, Гаврило, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Феодор, Христофор, Иаков;
13 сентября — Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон, Александр;
14 сентября — Марфа, Наталья, Семен, Татьяна;
15 сентября — Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, Феодор, Федосий, Феодот, Филипп, Юлиан;
16 сентября — Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофий, Иван, Илья, Константин, Михаил, Алексей, Николай, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Феоктист, Феофан, Харитон, Ефим;
17 сентября — Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Елена, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан;
18 сентября — Авдий, Глеб, Давид, Елизавета, Ираида, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Феодор, Ефим;
19 сентября — Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла;
20 сентября — Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Пахомий, Петр, Савва, Стефан;
21 сентября — Иван, Георгий;
22 сентября — Василий, Григорий, Дмитрий, Анна, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон;
23 сентября — Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;
24 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей;
25 сентября — Даниил, Иван, Никодим, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Феодор, Юлиан;
26 сентября — Валериан, Ерофий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Стефан, Юлиан;
27 сентября — Иван, Николай;
28 сентября — Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков;
29 сентября — Виктор, Григорий, Дорофий, Иосиф, Людмила, Алексей, Сергей;
30 сентября — Александра, Вера, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, София, Феодосий.