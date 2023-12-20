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Именины в январе 2024 года: по новому и старому календарю, кого поздравлять и как назвать ребенка

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
4 мин
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Именины в январе 2024 года: по новому и старому календарю, кого поздравлять и как назвать ребенка

Именины в январе 2024 года: по новому календарю / Фото: Unsplash

Рассказываем об именинах в январе 2024 года по новому календарю и как можно назвать январского ребенка, чтобы его оберегал его ангел-хранитель.

Даты православных именин часто используют при выборе имени для мальчика или девочки, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал ребенка от всего зла.

Именины в январе 2024 года по новому календарю: кого и когда поздравлять

  • 1 января — Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия;
  • 2 января — Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана;
  • 3 января — Гордей, Арина, Ирина;
  • 4 января — Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков ;
  • 5 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна;
  • 6 января — Иван, Ян;
  • 7 января — Афанасий, Василий, Иван, Ян;
  • 8 января — Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика;
  • 9 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;
  • 10 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения;
  • 11 января — Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор;
  • 12 января — Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна;
  • 13 января — Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков;
  • 14 января -
    Марфа, Наталья, Семен, Татьяна
    https://lux.fm/lifestyle_t4
    Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремей, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина;
  • 15 января — Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона;
    Ее назвать девочку в январе 2024 года / © Unsplash
    Ее назвать девочку в январе 2024 года / Фото: Unsplash
  • 16 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила;
  • 17 января — Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина;
  • 18 января — Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана;
  • 19 январяАнтон, Макар, Николай, Петр, Федор ;
  • 20 январяПавел, Семен, Инна ;
  • 21 январяЕвгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна (Анна) ;
  • 22 январяГеоргий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия ;
  • 23 январяВладимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина;
  • 24 января — Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения;
  • 25 январяАнатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр ;
  • 26 январяАркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария ;
  • 27 январяДмитрий, Иван, Петр ;
  • 28 января — Владимир, Георгий, Ольга;
  • 29 январяДмитрий, Иван, Константин, Роман ;
  • 30 январяВасилий, Владимир, Григорий, Иван, Максим ;
  • 31 январяВиктор, Иван, Илья, Никита.

Именины в январе 2024 года по старому календарю

Как назвать мальчика в январе 2024 года / © Unsplash
Как назвать мальчика в январе 2024 года / Фото: Unsplash
  • 1 январяГригорий, Илья, Тимофей, Аглая ;
  • 2 январяАнтон, Даниил, Иван, Игнат, Ян ;
  • 3 январяЛеонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана ;
  • 4 января — Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия;
  • 5 январяВасилий, Давид, Иван, Макар, Павел, Ян ;
  • 6 январяАхмед, Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия ;
  • 7 январяЛеонид, Мария ;
  • 8 январяАлександр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария;
  • 9 январяЛука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина ;
  • 10 январяАлександр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Симон, Агата ;
  • 11 январяВениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья ;
  • 12 январяАнтон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария ;
  • 13 январяМихаил, Петр, Мелания ;
  • 14 января -
    Марфа, Наталья, Семен, Татьяна
    https://lux.fm/lifestyle_t4
    Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия;
  • 15 январяВасилий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана ;
    Как назвать ребенка в январе 2024 года / © pixabay.com
    Как назвать ребенка в январе 2024 года / Фото: pixabay.com
  • 16 январяГордей, Арина, Ирина ;
  • 17 января - Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков ;
  • 18 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна;
  • 19 январяИван, Ян ;
  • 20 январяАфанасий, Василий, Иван, Ян ;
  • 21 январяАнтон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика;
  • 22 январяЗахар, Павел, Петр, Филипп, Антонина ;
  • 23 январяАнатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения ;
  • 24 январяВиталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор ;
  • 25 января — Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна;
  • 26 январяАфанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков ;
  • 27 январяАдам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина;
  • 28 января — Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона;
  • 29 январяИван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила ;
  • 30 январяАнтон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина ;
  • 31 январяАлександр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.

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