Именины в январе 2024 года: по новому и старому календарю, кого поздравлять и как назвать ребенка

Рассказываем об именинах в январе 2024 года по новому календарю и как можно назвать январского ребенка, чтобы его оберегал его ангел-хранитель.
Даты православных именин часто используют при выборе имени для мальчика или девочки, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал ребенка от всего зла.
Именины в январе 2024 года по новому календарю: кого и когда поздравлять
- 1 января — Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия;
- 2 января — Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана;
- 3 января — Гордей, Арина, Ирина;
- 4 января — Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков ;
- 5 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна;
- 6 января — Иван, Ян;
- 7 января — Афанасий, Василий, Иван, Ян;
- 8 января — Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика;
- 9 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;
- 10 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения;
- 11 января — Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор;
- 12 января — Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна;
- 13 января — Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков;
- 14 января -
Марфа, Наталья, Семен, ТатьянаАдам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремей, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина;
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- 15 января — Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона;
- 16 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила;
- 17 января — Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина;
- 18 января — Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана;
- 19 января — Антон, Макар, Николай, Петр, Федор ;
- 20 января — Павел, Семен, Инна ;
- 21 января — Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна (Анна) ;
- 22 января — Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия ;
- 23 января — Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина;
- 24 января — Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения;
- 25 января — Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр ;
- 26 января — Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария ;
- 27 января — Дмитрий, Иван, Петр ;
- 28 января — Владимир, Георгий, Ольга;
- 29 января — Дмитрий, Иван, Константин, Роман ;
- 30 января — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим ;
- 31 января — Виктор, Иван, Илья, Никита.
Именины в январе 2024 года по старому календарю
- 1 января — Григорий, Илья, Тимофей, Аглая ;
- 2 января — Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян ;
- 3 января — Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана ;
- 4 января — Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия;
- 5 января — Василий, Давид, Иван, Макар, Павел, Ян ;
- 6 января — Ахмед, Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия ;
- 7 января — Леонид, Мария ;
- 8 января — Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария;
- 9 января — Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина ;
- 10 января — Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Симон, Агата ;
- 11 января — Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья ;
- 12 января — Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария ;
- 13 января — Михаил, Петр, Мелания ;
- 14 января -
Марфа, Наталья, Семен, ТатьянаАлександр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия;
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- 15 января — Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана ;
- 16 января — Гордей, Арина, Ирина ;
- 17 января - Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков ;
- 18 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна;
- 19 января — Иван, Ян ;
- 20 января — Афанасий, Василий, Иван, Ян ;
- 21 января — Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика;
- 22 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина ;
- 23 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения ;
- 24 января — Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор ;
- 25 января — Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна;
- 26 января — Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков ;
- 27 января — Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина;
- 28 января — Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона;
- 29 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила ;
- 30 января — Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина ;
- 31 января — Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.
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