Именины в январе 2025 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календарь

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день его рождения.

А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на январь 2025 года.

Именины в январе 2025 года: церковный календарь по новому стилю

1 января — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, Эмилия;

— Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, Эмилия; 2 января — Василий, Марк, Петр, Сергей, Ульяна;

— Василий, Марк, Петр, Сергей, Ульяна; 3 января — Гордей, Ирина;

— Гордей, Ирина; 4 января — Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан, Яков;

— Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан, Яков; 5 января — Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна;

— Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна; 6 января — Иван;

— Иван; 7 января — Афанасий, Василий, Иван;

— Афанасий, Василий, Иван; 8 января — Антон, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил, Василиса;

— Антон, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил, Василиса; 9 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;

— Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина; 10 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр;

— Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр; 11 января — Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор;

— Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор; 12 января — Илья, Макар, Петр, Татьяна;

— Илья, Макар, Петр, Татьяна; 13 января — Афанасий, Максим, Петр, Иаков;

— Афанасий, Максим, Петр, Иаков; 14 января — Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан, Нина;

— Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан, Нина; 15 января — Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Елена;

Именины в январе 2025 года по новому календарю / Фото: Unsplash

16 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Неонила;

— Иван, Максим, Петр, Симон, Неонила; 17 января — Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина;

— Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина; 18 января — Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана;

— Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана; 19 января — Антон, Макар, Николай, Петр, Федор;

— Антон, Макар, Николай, Петр, Федор; 20 января — Павел, Семен, Инна;

— Павел, Семен, Инна; 21 января — Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна;

— Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна; 22 января — Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия;

— Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия; 23 января — Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина;

— Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина; 24 января — Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения;

— Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения; 25 января — Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр;

— Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр; 26 января — Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария;

— Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария; 27 января — Дмитрий, Иван, Петр;

— Дмитрий, Иван, Петр; 28 января — Владимир, Георгий, Ольга;

— Владимир, Георгий, Ольга; 29 января — Дмитрий, Иван, Константин, Роман;

— Дмитрий, Иван, Константин, Роман; 30 января — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим;

— Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим; 31 января — Виктор, Иван, Илья, Никита .

Именины в январе 2025 года по старому календарю

Именины в январе 2025 года по старому календарю / Фото: Unsplash

1 января — Григорий, Илья, Тимофей, Аглая;

— Григорий, Илья, Тимофей, Аглая; 2 января — Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян;

— Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян; 3 января — Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана;

— Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана; 4 января — Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия;

— Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия; 5 января — Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел, Иоанн;

— Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел, Иоанн; 6 января — Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия;

— Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия; 7 января — Леонид, Мария;

— Леонид, Мария; 8 января — Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария;

— Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария; 9 января — Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина;

— Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина; 10 января — Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Ефим, Агата;

— Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Ефим, Агата; 11 января — Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья;

— Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья; 12 января — Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария;

— Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария; 13 января — Михаил, Петр, Мелания;

— Михаил, Петр, Мелания; 14 января — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иеремия, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия;

— Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иеремия, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия; 15 января — Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана;

Именины в январе 2025 года по старому календарю / Фото: Unsplash

16 января — Гордей, Арина, Ирина;

— Гордей, Арина, Ирина; 17 января — Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Александр, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков;

— Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Александр, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков; 18 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна;

— Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна; 19 января — Иван, Ян;

— Иван, Ян; 20 января — Афанасий, Василий, Иван, Ян;

— Афанасий, Василий, Иван, Ян; 21 января — Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса;

— Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса; 22 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;

— Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина; 23 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения;

— Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения; 24 января — Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор;

— Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор; 25 января — Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна;

— Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна; 26 января — Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков;

— Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков; 27 января — Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремий, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина;

— Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремий, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина; 28 января — Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона;

— Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона; 29 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Неонила;

— Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Неонила; 30 января — Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина;

— Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина; 31 января — Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.

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