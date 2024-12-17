Именины в январе 2025 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календарь

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день его рождения.
А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на январь 2025 года.
Именины в январе 2025 года: церковный календарь по новому стилю
- 1 января — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, Эмилия;
- 2 января — Василий, Марк, Петр, Сергей, Ульяна;
- 3 января — Гордей, Ирина;
- 4 января — Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан, Яков;
- 5 января — Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна;
- 6 января — Иван;
- 7 января — Афанасий, Василий, Иван;
- 8 января — Антон, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил, Василиса;
- 9 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;
- 10 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр;
- 11 января — Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор;
- 12 января — Илья, Макар, Петр, Татьяна;
- 13 января — Афанасий, Максим, Петр, Иаков;
- 14 января — Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан, Нина;
- 15 января — Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Елена;
- 16 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Неонила;
- 17 января — Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина;
- 18 января — Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана;
- 19 января — Антон, Макар, Николай, Петр, Федор;
- 20 января — Павел, Семен, Инна;
- 21 января — Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна;
- 22 января — Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия;
- 23 января — Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина;
- 24 января — Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения;
- 25 января — Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр;
- 26 января — Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария;
- 27 января — Дмитрий, Иван, Петр;
- 28 января — Владимир, Георгий, Ольга;
- 29 января — Дмитрий, Иван, Константин, Роман;
- 30 января — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим;
- 31 января — Виктор, Иван, Илья, Никита.
Именины в январе 2025 года по старому календарю
- 1 января — Григорий, Илья, Тимофей, Аглая;
- 2 января — Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян;
- 3 января — Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана;
- 4 января — Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия;
- 5 января — Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел, Иоанн;
- 6 января — Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия;
- 7 января — Леонид, Мария;
- 8 января — Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария;
- 9 января — Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина;
- 10 января — Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Ефим, Агата;
- 11 января — Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья;
- 12 января — Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария;
- 13 января — Михаил, Петр, Мелания;
- 14 января — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иеремия, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия;
- 15 января — Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана;
- 16 января — Гордей, Арина, Ирина;
- 17 января — Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Александр, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков;
- 18 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна;
- 19 января — Иван, Ян;
- 20 января — Афанасий, Василий, Иван, Ян;
- 21 января — Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса;
- 22 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;
- 23 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения;
- 24 января — Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор;
- 25 января — Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна;
- 26 января — Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков;
- 27 января — Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремий, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина;
- 28 января — Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона;
- 29 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Неонила;
- 30 января — Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина;
- 31 января — Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.
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