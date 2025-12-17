Именины в январе 2026: когда поздравлять по старому и новому церковному календарю

Именины в январе 2026 / © pexels.com

Именины, или «день ангела», — это христианский праздник, посвященный памяти святого или святой, в честь которых человек получил свое имя. В Украине традиционно отмечают этот праздник согласно церковному календарю. Однако из-за разницы между григорианским (старым) и новоюлианским (новым) стилями даты празднования могут отличаться.

В результате лица с одинаковыми именами иногда отмечают день ангела в разные дни в зависимости от того, по какому календарю они выбирают праздновать.

Именины в январе 2026 года по новому стилю

1 января — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, Эмилия;

2 января — Василий, Марк, Петр, Сергей, Ульяна;

3 января — Гордей, Ирина;

4 января — Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан, Яков;

5 января — Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна;

6 января — Иван;

7 января — Афанасий, Василий, Иван;

8 января — Антон, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил, Василиса;

9 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;

10 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр;

11 января — Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор;

12 января — Илья, Макар, Петр, Татьяна;

13 января — Афанасий, Максим, Петр, Иаков;

14 января — Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан, Нина;

15 января — Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Елена;

16 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Неонила;

17 января — Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина;

18 января — Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана;

19 января — Антон, Макар, Николай, Петр, Федор;

20 января — Павел, Семен, Инна;

21 января — Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна;

22 января — Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия;

23 января — Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина;

24 января — Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения;

25 января — Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр;

26 января — Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария;

27 января — Дмитрий, Иван, Петр;

28 января — Владимир, Георгий, Ольга;

29 января — Дмитрий, Иван, Константин, Роман;

30 января — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим;

31 января — Виктор, Иван, Илья, Никита.

Именины в январе 2026 года по старому стилю

1 января — Григорий, Илья, Тимофей, Аглая;

2 января — Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян;

3 января — Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана;

4 января — Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия;

5 января — Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел, Иоанн;

6 января — Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия;

7 января — Леонид, Мария;

8 января — Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария;

9 января — Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина;

10 января — Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Ефим, Агата;

11 января — Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья;

12 января — Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария;

13 января — Михаил, Петр, Мелания;

14 января — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иеремия, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия;

15 января — Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана;

16 января — Гордей, Арина, Ирина;

17 января — Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Александр, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков;

18 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна;

19 января — Иван, Ян;

20 января — Афанасий, Василий, Иван, Ян;

21 января — Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса;

22 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;

23 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения;

24 января — Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор;

25 января — Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна;

26 января — Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков;

27 января — Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремий, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина;

28 января — Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона;

29 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Неонила;

30 января — Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина;

31 января — Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.

