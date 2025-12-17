- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 4 мин
Именины в январе 2026: когда поздравлять по старому и новому церковному календарю
Если вы планируете поздравить родных, друзей или коллег с днем ангела в январе 2026 года, следует учитывать оба церковных календаря — старый и новый. В этой статье мы подробно объясним разницу между стилями и предложим полный календарь именин на январь.
Именины, или «день ангела», — это христианский праздник, посвященный памяти святого или святой, в честь которых человек получил свое имя. В Украине традиционно отмечают этот праздник согласно церковному календарю. Однако из-за разницы между григорианским (старым) и новоюлианским (новым) стилями даты празднования могут отличаться.
В результате лица с одинаковыми именами иногда отмечают день ангела в разные дни в зависимости от того, по какому календарю они выбирают праздновать.
Именины в январе 2026 года по новому стилю
1 января — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, Эмилия;
2 января — Василий, Марк, Петр, Сергей, Ульяна;
3 января — Гордей, Ирина;
4 января — Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан, Яков;
5 января — Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна;
6 января — Иван;
7 января — Афанасий, Василий, Иван;
8 января — Антон, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил, Василиса;
9 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;
10 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр;
11 января — Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор;
12 января — Илья, Макар, Петр, Татьяна;
13 января — Афанасий, Максим, Петр, Иаков;
14 января — Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан, Нина;
15 января — Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Елена;
16 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Неонила;
17 января — Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина;
18 января — Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана;
19 января — Антон, Макар, Николай, Петр, Федор;
20 января — Павел, Семен, Инна;
21 января — Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна;
22 января — Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия;
23 января — Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина;
24 января — Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения;
25 января — Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр;
26 января — Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария;
27 января — Дмитрий, Иван, Петр;
28 января — Владимир, Георгий, Ольга;
29 января — Дмитрий, Иван, Константин, Роман;
30 января — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим;
31 января — Виктор, Иван, Илья, Никита.
Именины в январе 2026 года по старому стилю
1 января — Григорий, Илья, Тимофей, Аглая;
2 января — Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян;
3 января — Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана;
4 января — Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия;
5 января — Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел, Иоанн;
6 января — Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия;
7 января — Леонид, Мария;
8 января — Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария;
9 января — Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина;
10 января — Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Ефим, Агата;
11 января — Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья;
12 января — Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария;
13 января — Михаил, Петр, Мелания;
14 января — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иеремия, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия;
15 января — Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана;
16 января — Гордей, Арина, Ирина;
17 января — Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Александр, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков;
18 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна;
19 января — Иван, Ян;
20 января — Афанасий, Василий, Иван, Ян;
21 января — Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса;
22 января — Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина;
23 января — Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения;
24 января — Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор;
25 января — Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна;
26 января — Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков;
27 января — Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремий, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина;
28 января — Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона;
29 января — Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Неонила;
30 января — Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина;
31 января — Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.
Как поздравить с днем ангела: полезные советы
Если у вас или у близкого человека имя святого упоминается несколько раз в разные дни месяца, стоит уточнить, празднуют ли они по старому (григорианскому) или по новому (новому лианскому) стилю календаря.
Поздравления с именинами не обязательно должны быть официальными или формальными. Достаточно тёплых слов, красивой открытки или небольшого подарка, связанного с именем святого.
Для поздравлений в социальных сетях лучше избегать сухих фраз типа «поздравляю с именинами». Вместо этого можно написать: «С днем ангела! Пусть святой покровитель всегда оберегает тебя».