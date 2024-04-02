Имеют старомодный вид: специалисты рассказали, какие тренды на напольное покрытие безнадежно устарели

Специалисты утверждают, что пол должен отражать стиль дизайна интерьера, но также быть достаточно крепким. Также важно выбирать актуальное покрытие. И вот эти три тренда уже вышли из моды.

Конечно, не стоит бежать за трендами, но все же лучше узнать, какие напольные покрытия уже настолько устарели, что в ближайшие десятки лет они точно не будут популярными.

Пол серого оттенка

Эксперты говорят, что серый цвет начинает терять благосклонность 2024 года, поскольку люди все чаще отказываются от всего холодного, напоминающего больничные помещения, ища теплых и уютных палитр.

Устаревшим трендом уже не первый год считается холодный оттенок серого. Этот тон не добавляет жилища уюта, а наоборот создает в комнате неприветливую и холодную атмосферу.

Широкие деревянные доски

Когда такой тип напольного покрытия был очень популярен при создании дизайна интерьера фермерских домов. Именно поэтому он имеет немного устаревший вид. Конечно, вы можете использовать широкие деревянные доски, но здесь, говорят специалисты, важно не прогадать с размером. Слишком массивной они называют ширину в 20-22 см.

Плитка с разными узорами

Часто такую плитку можно заметить в ванных комнатах, создаваемых в стиле винтаж или ретро. Однако, если вы не поклонник такого дизайна интерьера, лучше подумать об однотонном варианте. Узоры на плитке будут выглядеть неуместно в современных интерьерах, но вы всегда можете использовать такое покрытие для стен, а не для пола.

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