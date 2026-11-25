Старение

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Иммунная система человека стареет не постепенно, а двумя резкими скачками — примерно в 40 и после 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Дьюка-NUS в Сингапуре.

Об этом пишет Egészségkalauz.

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Как стареет иммунная система: происходит в 40 и 60 лет

Ученые из Сингапура проверили образцы крови 1828 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет. В общей сложности они изучили 3,8 миллиона иммунных клеток, чтобы узнать, какие гены у них активны и насколько интенсивно они работают.

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Анализ показал два переломных момента, когда работа иммунных клеток резко меняется. Во время обеих волн в организме усиливается воспаление, а снутри клеток происходят сбои в системе белков и РНК.

Из-за нарушения выработки белка клетки хуже справляются с внешним стрессом и накапливают неправильно свернутые белки. Главную роль в этих изменениях играют Т-клетки, защищающие организм от инфекций.

«Мы склонны думать о старении как о постепенном процессе, но наши результаты показывают, что наша иммунная система просто не изнашивается с постоянной скоростью», — пояснил Жак Бехмоарас, один из руководителей исследования.

Эти результаты совпадают с другим исследованием 2024 года, которое также выявило две волны изменений в организме человека — примерно в 44 и 60 лет. Ранее статистические методы этой работы критиковали, но сингапурские ученые использовали схожий подход и после тщательных проверок подтвердили его точность. Однако специалисты отмечают, чтобы окончательно доказать, что существуют именно два отдельных скачка старения, требуются дополнительные исследования.

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Чем отличается старение иммунитета у мужчин и женщин

Ученые выяснили, что иммунитет мужчин и женщин стареет по-разному. У мужчин работа Т-хелперов начинает меняться в гораздо младшем возрасте. У женщин Т-клетки, которые распознают и уничтожают раковые клетки, дольше остаются активными, однако в старости В-клетки, природные клетки-киллеры и Т-хелперы все же истощаются. Несмотря на то, что женщины в среднем живут дольше, в пожилом возрасте они чаще сталкиваются с хроническими и аутоиммунными заболеваниями.

На основе данных о работе генов в иммунных клетках ученые создали модели, помогающие определить биологический возраст иммунитета. Самые точные результаты получили, когда показатели мужчин и женщин анализировали отдельно. Однако ученые подчеркивают, что эти модели пока подходят только для научных исследований — они не используются как обычные медицинские тесты или способы предусмотреть конкретные болезни.

Что такое иммуностарение

Возрастное ослабление защитных сил организма учёные называют иммуностарением. Это не значит, что иммунитет полностью перестает работать. Одни его механизмы слабеют, а другие, напротив, становятся слишком активными. Поэтому в организме пожилых людей постоянно держится легкое хроническое воспаление, даже если инфекции нет.

Его поддерживают измененные иммунные клетки и вещества, выделяющие поврежденные клетки. Такое состояние связывают с болезнями сердца, нарушением обмена веществ и некоторыми неврологическими проблемами, хотя оно не является их единственной причиной.

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Кроме того, еще с молодости постепенно уменьшается вилочковая железа, где созревают Т-клетки. С возрастом в кровь попадает все меньше новых («наивных») Т-клеток, помогающих распознавать неизвестные ранее инфекции, накапливаясь клетки памяти о старых болезнях. Также ухудшается работа В-клеток, из-за чего организм производит меньшее количество антител.

По данным обзора в журнале Nature Aging за 2025 год, возрастные изменения клеток и хроническое воспаление могут ослаблять реакцию пожилых людей на вакцины. Несмотря на это, прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, COVID-19, РСВ и опоясывающего лишая остаются крайне важными в старшем возрасте. Главная задача вакцинации — снизить риск тяжелого течения болезни, осложнений и госпитализации.

Как замедлить старение иммунитета: советы ученых

Скорость старения иммунитета зависит не только от генетики, но и от перенесенных инфекций, хронических заболеваний и образа жизни. Поддерживать защитные силы организма помогает умеренная физическая активность — ходьба, плавание, езда на велосипеде, легкая гимнастика и упражнения на силу и равновесие.

Такие тренировки улучшают кровообращение, помогают контролировать вес, давление и уровень сахара, что снижает риск хронического воспаления. В то же время, чрезмерные нагрузки без полноценного отдыха могут навредить.

Не менее важен здоровый сон, ведь именно во время него организм восстанавливается и формирует иммунную память, тогда как постоянное недосыпание лишь усиливает воспалительные процессы. Также для нормальной работы клеток необходимо сбалансированное питание с достаточным количеством белков, железа, цинка, селена и витаминов C и D.

Клетчатка из овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов и рыбы поддерживает здоровую микрофлору кишечника. При этом только витаминные добавки не способны остановить старение иммунитета, поэтому принимать их для устранения дефицитов следует лишь после консультации с врачом.

Авторы исследования отмечают, что отметки в 40 и 60 лет не являются строгими биологическими дедлайнами для каждого человека. Поскольку ученые анализировали образцы разных людей в определенный момент времени, а не наблюдали за теми же добровольцами десятилетиями, результаты отражают общие возрастные закономерности, а не индивидуальный график изменений для каждого.

Напомним, занятия музыкой, танцами, рисованием или регулярные походы в театры и музеи способны не только улучшить настроение, но и заметно повлиять на физическое и психическое здоровье человека.

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