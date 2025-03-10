Иначе можно "угробить" батарею: эксперты объяснили, сколько раз в день можно заряжать телефон

Заряжать смартфон кажется очень простым процессом: подключаешь его к зарядному устройству и ждешь, пока батарея достигнет 100%. Но на самом деле это далеко не так. Если телефон заряжать таким образом, вы только вредите аккумулятору, что может привести к его быстрому выходу из строя. Поэтому важно понимать эти моменты и избегать подобных ошибок.

Можно ли заряжать смартфон несколько раз в день

Не следует допускать, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%, поэтому заряжать телефон можно чаще, иначе аккумулятор будет быстрее терять свою эффективность. Зарядка устройства по 2-3 раза в день не повредит батарею.

Сколько раз в день можно заряжать телефон

Лучше всего заряжать аккумулятор небольшими порциями несколько раз в день, поддерживая уровень заряда от 30% до 80%.

Не следует заряжать устройство до 100% каждый раз, ведь это может быстро повредить батарею и значительно сократить ее срок службы.

Если есть возможность, подключайте телефон к зарядному устройству, когда уровень заряда падает до 20-30%. Если же такой возможности нет, заряжайте его при первой удобной возможности.

Также не забывайте, что одной из самых больших ошибок пользователей является зарядка телефона на ночь. Аккумулятор обычно заряжается через несколько часов, а после этого продолжает находиться под напряжением, что отрицательно влияет на его долговечность и здоровье устройства.

Читайте также: