Инфаркт, инсульт, тромб?: популярный подсластитель может быть связан с болезнями сердца

Популярный подсластитель может быть связан с риском инфаркта и инсульта / © Credits

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Популярный подсластитель ксилит, часто используемый в продуктах без сахара, может быть связан с повышенным риском сердечно -сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли авторы нового исследования, в котором проанализировали данные более 17 тысяч человек, представленного в egeszsegkalauz.

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В то же время ученые отмечают: полученные результаты пока не доказывают, что именно ксилит вызывает инфаркты или инсульты. Речь идет об обнаруженной связи, которая требует дальнейшего изучения.

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Что показало исследование

Результаты анализа были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) в 2026 году. Исследователи изучали данные 17 710 человек из двух длительных баз.

В канадской группе участники с высоким уровнем ксилита в крови в течение шести лет имели на 57% более высокий риск серьезных сердечно-сосудистых событий, чем люди с самыми низкими показателями.

В британской группе, за которой наблюдали около 30 лет, повышение риска составило примерно 18%.

К сердечно-сосудистым событиям, которые учитывались в анализе, относились:

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инфаркт миокарда;

инсульт;

смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.

При оценке исследователи учитывали ряд известных факторов риска, включая возраст, пол, курение, уровень холестерина, диабет и высокое артериальное давление.

Однако сам по себе высокий уровень ксилита в крови еще не означает, что человек употребляет его в больших количествах. Он также может образовываться в организме естественным путём.

Почему ксилит связывают с тромбами

Возможный механизм такой связи учёные изучали и раньше. В исследовании, опубликованном в 2024 году в журнале European Heart Journal, ученые проверяли, как ксилит влияет на тромбоциты — клетки крови, участвующие в ее сворачивании.

Лабораторные и эксперименты на животных показали, что ксилит может усиливать активность тромбоцитов. Теоретически это способно способствовать образованию тромбов.

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В небольшом исследовании с участием 10 здоровых добровольцев после употребления напитка с ксилитом также было зафиксировано значительное повышение его уровня в крови и усиление реактивности тромбоцитов.

Однако эти результаты не доказывают, что обычное потребление ксилита обязательно приводит к тромбозу, инфаркту или инсульту. Для окончательных выводов нужны более масштабные исследования, которые смогут установить причинно-следственную связь.

Где чаще всего используют ксилит

Ксилит — это сахарный спирт, или полиол. Он обладает сладким вкусом, но обеспечивает меньше калорий, чем обычный сахар, и обычно меньше влияет на уровень глюкозы в крови.

Его часто добавляют к:

жевательных резинок без сахара;

леденцов и сладостей;

некоторых выпечки и десертов;

зубных паст и средств по уходу за полостью рта.

Ксилит также популярен в продуктах для людей, стремящихся снизить потребление сахара.

Касается ли это других подсластителей

Нет, автоматически переносить результаты исследования ксилита на все остальные подсластители нельзя. Вещества типа сорбита, эритрита, аспартама, сахарина или стевии имеют разную химическую структуру, по-разному усваиваются организмом и могут действовать на него неодинаково.

Поэтому выводы о ксилите не означают, что все сахарозаменители оказывают одинаковое влияние на сердце и сосуды.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения в 2023 году не рекомендовала использовать несахарные подсластители как основной инструмент для длительного контроля веса или снижения риска неинфекционных заболеваний. В организации отмечали, что имеющиеся данные не подтверждают однозначную долгосрочную пользу такого подхода.

Стоит ли отказываться от ксилита

Новое исследование не основано утверждать, что ксилит опасен для всех или что его нужно полностью исключить из рациона. Однако оно обращает внимание на необходимость осторожного отношения к продуктам с подсластителями, особенно если человек употребляет их регулярно и в больших количествах.

Самый надежный подход — не злоупотреблять сладким в целом, читать состав продуктов и учитывать собственное состояние здоровья. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким риском тромбоза следует обсудить особенности питания с врачом.

Ксилит может быть опасным для собак

Отдельно важно помнить, что ксилит токсичен для собак. Даже небольшое количество может вызвать резкое падение уровня сахара в крови, судороги, потерю сознания и тяжелое поражение печени.

Продукты с ксилитом, в частности жевательные резинки, леденцы и некоторые средства по уходу за зубами, нужно хранить так, чтобы животное не могло до них добраться. Если собака съела продукт с ксилитом, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

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