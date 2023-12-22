Instant Highlights: что это за покраска и может ли она заменить мелирование

Процедура достаточно быстра и занимает от 45 до 60 минут. А это вдвое быстрее классического мелирования. Ускорение процесса происходит за счет использования утюга для волос: мастер берет прядь, размещает его на фольге, наносит плотным слоем крем для осветления, накрывает вторым кусочком фольги и прогревает примерно 30 секунд.

Если этого времени оказалось недостаточно, можно повторить прогревание. Таким образом сокращается время окрашивания благодаря термообработке (утюг может нагреться до 140 градусов). Парикмахеры утверждают, что процедура полностью безопасна, если не передерживать крем для осветления на волосах и все делать правильно.

Зачем использовать именно хайлайтс окрашивание волос? Оно помогает создать идеальные отдельные "выгоревшие" пряди, например, у лица. Можно таким способом освещать и кончики волос, создавая эффект омбре.

Максимально возможным освещением с помощью instant highlights является освещение на 6 тонов. Если нужно меньше, сокращают время выдерживания на волосах. Также многое зависит от того, красятся ли натуральные волосы, каков его цвет и т.д.

Instant Highlights примеры / Фото: ТСН.ua

Instant Highlights можно использовать и на темных волосах, чтобы сделать его более рельефным. К примеру, если вам хочется из однотонного цвета сделать интересное переливание. Правда, в таком случае мастер будет освещать пряди на 3-4 тонны, не больше.

После освещения обязательно идет покраска. Цвет подбирается индивидуально. Это могут быть пепельные, золотистые или бежевые тона. Покраска нужна для того, чтобы "закрыть" чешуйки освещенных прядей и сделать их блестящими, гладкими.

Хотя набор для instant highlights можно купить самостоятельно, делать процедуру рекомендовано только в салоне. Прежде всего, нужно знать, как правильно работать с утюгом.

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