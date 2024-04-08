Интересная фишка, о которой мало кто знает: зачем пользователи кладут телефон на ночь в пустую чашку

Существует множество разнообразных лайфхаков, помогающих поднять пользование обычным смартфоном на новый уровень. И хотя этот способ на первый взгляд кажется достаточно необычным, он действенен и практичен. Если вам не хватает звука будильника, чтобы утром проснуться на работу, подготовьте пустую чашку.

Суть любопытного метода сводится к тому, чтобы немного усилить громкость динамиков телефона. После того, как вы положите гаджет в обычную пустую чашку, звук не только увеличится, но и станет насыщеннее. А это значит, что утром вы теперь точно не проспите.

Звук динамика становится громче из-за эффекта резонанса. Чашка дополнительно усиливает звуковые вибрации. Поэтому вы обязательно услышите, если вам на телефон придет любое уведомление и сможете проснуться под звук будильника.

Такой лайфхак будет полезен не только "совам", которым очень тяжело просыпаться по утрам. К примеру, его можно использовать, если нужно усилить громкость динамиков во время прослушивания музыки. Звук получится гораздо более объемным и громким, а потому вы сможете по полной насладиться любимой композицией.

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