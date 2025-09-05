Как очистить многолетний нагар со сковороды или кастрюли / © Фото из открытых источников

Реклама

Даже самый стойкий нагар на кастрюле или сковороде легко устранить в считанные минуты — и все, что понадобится, это… лед!

Простой лайфхак:

Заморозьте воду в формочках для льда. Легко нагрейте сковороду или кастрюлю. Протрите кубиками льда пригорелый слой. Смойте остатки водой — и ваша посуда сияет, как новая!

Иногда, говорят специалисты, даже лед не обязателен! Можно просто подставить сковороду или кастрюлю под мощную струю ледяной воды и результат будет такой же — нагар легко отходит.