Интересная хитрость с водой — и нагара как не бывало: как за 0 копеек очистить кастрюли и сковородки
Специалисты рассказали о чрезвычайно легком способе, как в считанные минуты вернуть кастрюле или сковороде чистоту даже от сильного пригоревшего слоя. Все, что для этого нужно — обычная вода и немного времени.
Даже самый стойкий нагар на кастрюле или сковороде легко устранить в считанные минуты — и все, что понадобится, это… лед!
Простой лайфхак:
Заморозьте воду в формочках для льда.
Легко нагрейте сковороду или кастрюлю.
Протрите кубиками льда пригорелый слой.
Смойте остатки водой — и ваша посуда сияет, как новая!
Иногда, говорят специалисты, даже лед не обязателен! Можно просто подставить сковороду или кастрюлю под мощную струю ледяной воды и результат будет такой же — нагар легко отходит.