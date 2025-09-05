ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Интересная хитрость с водой — и нагара как не бывало: как за 0 копеек очистить кастрюли и сковородки

Специалисты рассказали о чрезвычайно легком способе, как в считанные минуты вернуть кастрюле или сковороде чистоту даже от сильного пригоревшего слоя. Все, что для этого нужно — обычная вода и немного времени.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как очистить многолетний нагар из сковороды или кастрюли

Как очистить многолетний нагар со сковороды или кастрюли / © Фото из открытых источников

Даже самый стойкий нагар на кастрюле или сковороде легко устранить в считанные минуты — и все, что понадобится, это… лед!

Простой лайфхак:

  1. Заморозьте воду в формочках для льда.

  2. Легко нагрейте сковороду или кастрюлю.

  3. Протрите кубиками льда пригорелый слой.

  4. Смойте остатки водой — и ваша посуда сияет, как новая!

Иногда, говорят специалисты, даже лед не обязателен! Можно просто подставить сковороду или кастрюлю под мощную струю ледяной воды и результат будет такой же — нагар легко отходит.

