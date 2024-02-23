Интересные украинские слова, на которые следует обратить внимание: что они означают и как используются

Обязательно добавьте в свой словарный запас эти мелодичные украинские слова, которые в разы обогатят лексикон.

Эта подборка будет интересна и полезна как тем украинцам, которые только переходят на украинский, изучают его, так и тем, кто активно разговаривает на родном языке в быту.

Бескед – это крутая скала или же обрыв. Еще есть такие синонимы к этому природному творению: бескедие, бескет, бескет, бескид.

Герць – поединок, соревнование.

Громовина – это молния. Она же молния, блески, гремница, громовица, моргавка и т.д.

Бузувір — это слово употребляется в отношении злого, религиозно нетерпимого, фанатичного человека.

Огуда – это плохая слава или испорченная репутация. Другие синонимы: гана, осуждение, хула, осуждение, очернение, поношение, хула и т.д.

Притичина – препятствие (также может означать "камень преткновения").

Почвара — это монстр или чудовище, поторочье, ужас, чудовище, чудовище, чудовище и т.д.

Перебендя — капризный человек или человек, который может очень весело что-либо рассказывать.

Незугарний — это определение неуклюжего человека или неумелого, бездарного.

Блават – василек или голубой шелк.

Мелодичные украинские слова / Фото: Unsplash

Суціга — это хитрый и ловкий в своих поступках человек. Таких еще называют проходимец, изувер, горлорез, паливода.

Ринва — труба (в том числе сточная).

Гойний – это определение щедрого человека. Если речь идет о неодушевленном, то имеется в виду богатый, урожайный, пышный и щедрый.

Ґевал — невоспитанный, грубый, неловкий человек.

Балянсдраси — это пустые и веселые разговоры о чем-то незначительном. Такие будничные болтовни еще называют болтовней, болтовней, болтовней и т.д.

Свічадо – зеркало или подвесной светильник.

Длятися — это задерживаться, а еще медлить, теряться, задерживаться, задерживаться, медлить и т.д.

Кавалок – часть чего-то; используется в разговорном, не литературном языке.

Шкодляк — это скупой человек, а еще жадняга, жадка, жмикрут, загреба, скряга, скупар, скупердяга, скупой и т.д.

Легіт – легкий приятный ветерок, бриз.

Читайте также: