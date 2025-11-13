ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Интернет без света: как подключить роутер к повербанку

В условиях блэкаута вопрос подключения Интернета без света становится очень актуальным.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Роутер может работать без света

Роутер может работать без света / © Pixabay

Во многих регионах Украины было введено отключение электроэнергии. Кое-где при обесточивании исчезает мобильная связь, поэтому многих интересует то, как подключить роутер к повербанку.

Прежде чем приступить к подключению повербанка к роутеру, позвоните на горячую линию своего провайдера и узнайте, подключены ли кабели к любой бесперебойной сети. Использование внешнего аккумулятора при отключении электроэнергии позволит вашему маршрутизатору работать. Вы, вероятно, должны быть знакомы с номинальной мощностью маршрутизатора WiFi, WiFi/ADSL на этикетке. Маршрутизатора с батарейным питанием хватит примерно на 6-15 часов работы. Затем батареи нужно будет заменить или зарядить.

Если нет электроэнергии, повербанк может стать надежным источником питания не только для смартфона, но и для Интернета.

Для большей автономности рекомендуется:

  • использовать энергосберегающий роутер

  • выключать Wi-Fi 5 ГГц или ненужные функции

  • по возможности питать оптоволоконный терминал (ONU) от отдельного повербанка

Таким образом, Интернет из оптоволокна может работать даже без света.

Как подключить роутер к повербанку для оптоволокна:

  • При оптоволоконном подключении для работы Интернет необходимо питание как роутера, так и оптического терминала (модема).

  • Если терминал питается от 12 В — используют второй выход преобразователя или еще один повербанк.

Некоторые современные роутеры с поддержкой PoE (Power over Ethernet) получают питание через кабель от одного источника, упрощающего схему.

Ранее мы писали о том, какие устройства помогут пережить блэкаут. Больше об этом читайте в новости.

Следующая публикация

