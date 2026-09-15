Интернет не исчезнет вместе со светом: что нужно сделать дома к новому блекауту

Как остаться с интернетом при отключении света / © pexels.com

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Рассказываем, какой интернет лучше работает при обесточивании, что нужно заживить дома и почему мобильный интернет может исчезать даже тогда, когда на телефоне есть сигнал.

Очередное выключение света — и знакомая ситуация: роутер гаснет, домашний Wi-Fi исчезает, а мобильный интернет вдруг начинает работать настолько медленно, что не загружаются даже сообщения.

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В преддверии осенне-зимнего периода вопрос автономной связи снова становится особенно актуальным. Но есть важный нюанс: наличие интернета во время блекаута сегодня в значительной степени зависит и от того, как именно подключена ваша квартира или дом.

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ТСН.ua рассказывает, что следует проверить и подготовить заранее, чтобы последующее отключение электроэнергии не оставило вас без связи.

Почему мобильный интернет может исчезнуть почти сразу после отключения света

Первая реакция многих украинцев после исчезновения домашнего Wi-Fi — включить мобильный интернет. Именно здесь и возникает одна из главных проблем.

После масштабного обесточения тысячи абонентов в одном районе практически одновременно переходят из домашних сетей на мобильные. Нагрузка на базовые станции резко увеличивается. Поэтому смартфон может показывать 4G и нормальный уровень сигнала, но страницы будут открываться медленно или интернет вообще перестанет работать.

Поэтому наличие «палочек» связи на экране еще не означает, что мобильный интернет будет работать с привычной скоростью.

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По данным Минцифра, все базовые станции мобильных операторов оснащены аккумуляторами. При нормальных условиях резервное питание может обеспечивать около 10 часов автономной работы, однако реальное время зависит от температуры, нагрузки на сеть и успели ли батареи зарядиться между отключениями.

Мобильные операторы также существенно увеличили резервное питание. В начале 2026 года правительство сообщало, что операторы закупили более 15 тысяч генераторов, а более 8 тысяч базовых станций уже могли работать от них.

Впрочем, для домашнего интернета значительно практичнее решение.

xPON: почему об этой технологии стоит спросить у своего провайдера

Один из самых надежных вариантов для квартиры во время длительных отключений — оптоволоконный интернет по технологии xPON.

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Его главное преимущество состоит в том, что между оборудованием провайдера и абонентом нет промежуточных активных узлов, которым постоянно требуется питание от электросети.

При резервном питании оборудования провайдера сеть xPON может оставаться доступной 72 часа и более.

Известность такого подключения в Украине быстро растет. По данным НКЭК, по итогам первого полугодия 2026 года уже 57,9% линий фиксированного доступа в интернет использовали xPON. В общей сложности на оптические технологии xPON и FTTx приходилось более 94% фиксированных подключений.

Но есть деталь, о которой иногда забывают: самого xPON недостаточно.

Если в квартире нет электроэнергии, ваш роутер тоже выключится. Поэтому домашнее оборудование нужно снабдить отдельным резервным питанием.

Что именно нужно заживить, чтобы Wi-Fi работал без света

В случае xPON обычно необходимо обеспечить электроэнергией два устройства:

Wi-Fi-роутер;

оптический терминал ONU, к которому подключен кабель провайдера.

Для этого необязательно покупать большую зарядную станцию. В зависимости от характеристик оборудования можно использовать компактный DC-UPS, совместимый повербанк с соответствующими кабелями или другой источник бесперебойного питания.

Но перед покупкой следует проверить напряжение и потребление конкретного роутера и ONU. Самый простой вариант — спросить своего провайдера, какое резервное питание подходит для установленного у вас оборудования.

И есть еще один вопрос, который нужно задать оператору: «Сколько ваша сеть реально работает без электроэнергии по моему адресу?»

Это важнее, чем просто спрашивать, есть ли у провайдера оптика.

Как проверить, доступен ли xPON в вашем доме

В 2026 году Минцифра начала формировать в приложении Действие национальную карту энергонезависимого интернета.

Провайдеры добавляют к ней адреса, по которым доступно подключение xPON, а пользователи могут получать информацию об операторе и времени автономной работы сети во время обесточений.

Если ваш нынешний домашний интернет выключается вместе со светом в доме, стоит проверить, есть ли по вашему адресу альтернативный провайдер с энергонезависимой сетью.

Что делать, если остался только мобильный интернет

Если домашняя сеть все же исчезла, главное правило — не перегружать мобильную связь еще больше.

При масштабных отключениях лучше временно отказаться от YouTube, TikTok, просмотра видео в высоком качестве, видеозвонков и загрузки больших файлов. В мессенджерах желательно отключить автоматическую загрузку фотографий и видео.

Для общения лучше использовать текстовые сообщения. Это не только экономит заряд смартфона и мобильный трафик, но и уменьшает нагрузку на сеть.

Необходимые сериалы, фильмы, музыку, документы, карты и другую информацию, которая может потребоваться при длительном отключении, лучше загрузить на телефон заранее.

Если сеть вашего оператора исчезла, попробуйте национальный роуминг.

При проблемах связи украинцы могут вручную подключиться к сети другого доступного мобильного оператора.

Для этого необходимо выключить автоматический выбор сети в настройках смартфона, дождаться появления списка доступных операторов и попытаться зарегистрироваться в другой сети.

На Android соответствующий пункт обычно расположен в настройках мобильной сети или SIM-карты, на iPhone — в разделе «Сотовые данные» → «Выбор сети».

Если подключение не произошло с первой попытки, следует повторить поиск или выбрать другую доступную сеть.

В то же время, национальный роуминг — это прежде всего резервный способ оставаться на связи, а не полноценная замена привычного скоростного мобильного интернета.

Что подготовить уже сейчас

Чтобы не искать решения после того, как свет уже исчез, достаточно заранее сделать несколько вещей:

уточнить у своего провайдера технологию подключения и время автономной работы сети;

проверить возможность перехода на xPON;

обеспечить резервным питанием роутер и ONU;

заряжать повербанки до начала возможных отключений;

загрузить офлайн-карты и важные документы;

сохранить необходимые телефонные номера не только в смартфоне;

показать пожилым родственникам, как включить национальный роуминг;

скачать в «Действия» Карту Пунктов несокрушимости для использования оффлайн.

Кстати, Пункты несокрушимости также усиливают резервную связь: по обновленным правительственным требованиям они должны использовать энергонезависимый интернет через xPON или спутниковые терминалы Starlink.

Главная ошибка во время блекаута

Рассчитывать исключительно на мобильный интернет — не лучшая стратегия.

Даже хорошо защищенная базовая станция имеет ограниченную пропускную способность, а при массовом отключении нагрузка на нее резко увеличивается. Поэтому домашний энергонезависимый интернет становится не просто вопросом комфорта.

Чем больше людей во время блекаута остаются на домашнем Wi-Fi, тем меньше нагрузка на мобильные сети — а значит, больше шансов, что мобильная связь останется доступной тем, кому она в этот момент действительно нужна.

Поэтому лучше готовиться не тогда, когда роутер уже погас, а заранее: проверить технологию своего подключения, узнать автономность сети провайдера и обеспечить резервное питание домашнего оборудования.

Тогда следующее отключение света не обязательно означает отключение интернета.

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