Визуальный тест на личность / © www.freepik.com/free-photo

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Этот необычный рисунок внизу скрывает сразу три изображения: деревья, корни и губы. Присмотритесь к нему и не пытайтесь специально найти все детали. Важно запомнить, что именно первым привлекло внимание. Ответ может подсказать, к какому типу личности вы относитесь. Проверьте, какое объяснение соответствует вашим привычкам и отношению к общению.

Визуальный тест на личность / © Фото из открытых источников

Если первыми увидели корни — вы интроверт

Вы цените личное пространство, спокойствие и возможность побыть наедине со своими мыслями. Большие компании и чрезмерное количество общения могут быстро утомлять, поэтому лучше себя чувствуете в небольшом кругу близких людей.

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Вам свойственно многое анализировать, замечать детали и обдумывать решения перед тем, как действовать. Вы не торопитесь открываться малознакомым людям, зато высоко цените доверие и искренность. Самостоятельность помогает вам добиваться поставленных целей, а время наедине с собой позволяет восстановить силы.

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Если первыми заметили деревья — вы экстраверт

Вы легко вступаете в разговор, быстро находите общий язык с новыми людьми и не боитесь оказаться в центре внимания. Общение для вас — не обязанность, а возможность получить новые впечатления, обменяться мнениями и зарядиться энергией.

Вы открыты, активны и обычно охотно участвуете в совместных мероприятиях. Вам нравится знакомиться, обсуждать интересные темы и быть среди людей. В то же время, вы имеете свое мнение и не всегда соглашаетесь с другими лишь ради того, чтобы избежать спора.

Если первыми увидели губы — вы амбиверт

Вы сочетаете черты интроверта и экстраверта. Иногда с удовольствием проводите время в компании, знакомитесь с новыми людьми и поддерживаете активное общение. Однако в другие моменты вам хочется тишины, уединения и отдыха от чужого внимания.

Вы умеете подстраивать стиль общения под обстоятельства: можете быть общительными на работе, но после насыщенного дня стремиться побыть наедине. Вам обычно легче находить общий язык с людьми разного характера, поскольку вы понимаете потребность как в общении, так и в личном пространстве.

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