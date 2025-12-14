IQ-тест с бокалами: только гении догадаются, какой наполнится первым (фото)

Оптическая ловушка для ума / © Pixabay

Хотите проверить возможности своего мозга? Предлагаем вам непростой IQ-тест, заставивший многих изрядно задуматься. Если вам удастся найти правильный ответ, можно сказать, что у вас острый ум.

Готовы? Тогда внимательно читайте условие.

В чем суть IQ-теста

В этом тесте несколько стаканов соединены между собой трубками. В систему пускают воду из крана, а ваша задача — определить, какой стакан наполнится первым.

Для удобства каждый стакан имеет свой номер. Внимательно просмотрите схему и не попадите в ловушки, которые могут сбить с толку. Представьте, как течет вода и проследите ее путь — это поможет найти правильный ответ.

Если вам удастся сделать это за рекордно короткое время, вы вполне заслуживаете звания гения.

Тест-головоломка Фото Абмейервуд

Подсказки

Чтобы облегчить задачу, обратите внимание на следующие детали. Например, стакан №7 имеет трубки с обеих сторон, ведущие к стаканам №5 и №6. Это значит, что она не может наполниться первой.

Далее следует посмотреть на стаканы, расположенные на одинаковой высоте — именно среди них и может быть правильный ответ.

Тест-головоломка Фото Абмейервуд

Какой стакан наполнится первым

Если логически подумать, трубки, расположенные ниже, наполняются водой быстрее. Именно поэтому канал, ведущий в стакан №5, пропускает воду активнее.

С учетом всех деталей можно заключить: первым наполнится стакан №4. Вам удалось определить это?

Поздравляем!

Если же правильный ответ не сразу нашёлся, не огорчайтесь. Регулярные упражнения на логику и мышление помогают тренировать мозг.

Интересно знать

Уровень IQ можно улучшить с помощью интеллектуальных тестов, чтения и изучения новых языков. Впрочем, объективно оценить интеллектуальные способности может только специалист.

