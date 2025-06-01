Исчезают неповторимые птицы Гавайев: почему в этом виноваты комары

Гавайи / © Bodo Travel

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На Гавайях — тихий, но критический экологический кризис. Две уникальные виды певчих птиц — акикики и аккекеи, обитающие только на острове Кауаи, оказались на грани исчезновения. За последние 20 лет их популяция сократилась более чем на 99%.

Об этом сообщает IFLScience со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Главной причиной резкого сокращения численности ученые называют именно птицу малярию. Другие угрозы — уничтожение природной среды и появление хищников известны давно, однако именно болезнь привела к катастрофическому снижению популяции.

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«Это еще один печальный пример того, как глобальные изменения наносят непоправимый ущерб локальным экосистемам», — отмечают исследователи.

Несмотря на критическую ситуацию, ученые обнаружили, что оба вида все еще сохраняют относительно высокий уровень генетического разнообразия. Но при таком малом количестве особей это, напротив, становится проблемой: из-за инбридинга накапливаются вредные мутации, снижающие выживаемость даже неинфицированных птиц.

Усилия по спасению птиц сосредоточены на уничтожении популяций комаров — переносчиков малярии. Выпускают стерильных самцов, зараженных бактерией Wolbachia, чтобы сорвать природное размножение насекомых.

Также ведутся программы разведения в неволе, хотя, например, аккекее очень тяжело размножается из-за специфического социального поведения.

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Геномное исследование позволяет более эффективно подбирать пары для спаривания, снижая риск наследственных болезней.

Напомним, ранее мы писали о родственной птице — Гоацине. Это одна из самых загадочных птиц планеты. Он сочетает в себе доисторические черты, например когти на крыльях у детенышей, с исключительно необычным способом пищеварения, который превращает его в единственную в мире «вонючую птицу». И по сей день ученые не могут точно определить, к какой группе пернатых он принадлежит.