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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
73k
Время на прочтение
1 мин

Исчезнет даже самый толстый слой налета: народное средство для чистки унитаза

Добиться идеальной белой поверхности унитаза не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом вам посодействуют проверенные народные средства.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем отмыть желтый налет в унитазе

Чем отмыть желтый налет в унитазе / © Unsplash

На YouTube-канале Dri Pak рассказали, что бороться с желтым налетом на унитазе, даже очень сложным, можно без помощи химии. Более того, вы запросто приготовите домашнее чистящее средство из того, что есть практически в каждом доме.

Возьмите один пакетик лимонной кислоты (20-25 г) и разведите в 1 стакане теплой воды, тщательно перемешайте, чтобы крупинки полностью растворились. После этого добавьте к раствору 3 ст. ложки любого моющего средства для посуды. Не забудьте добавить еще 1 ст. ложку зубной пасты.

Аккуратно размешайте средство, чтобы все компоненты растворились. Обратите внимание, что во время этого процесса может подняться пена — не переживайте, просто подождите, чтобы она осела.

Это домашнее средство нужно влить в унитаз и распределить по всей поверхности внутри с помощью ершика. Оставьте раствор примерно на 1 час, затем еще раз хорошо протрите все ершиком и смойте. Даже от старого и стойкого налета не останется и следа.

Еще один эксперт советует использовать для чистки унитаза соляную кислоту. Однако здесь очень важно соблюдать все правила безопасности.

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Дата публикации
Количество просмотров
73k
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