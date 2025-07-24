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Исчезнет даже самый толстый слой налета: народное средство для чистки унитаза
Добиться идеальной белой поверхности унитаза не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом вам посодействуют проверенные народные средства.
На YouTube-канале Dri Pak рассказали, что бороться с желтым налетом на унитазе, даже очень сложным, можно без помощи химии. Более того, вы запросто приготовите домашнее чистящее средство из того, что есть практически в каждом доме.
Возьмите один пакетик лимонной кислоты (20-25 г) и разведите в 1 стакане теплой воды, тщательно перемешайте, чтобы крупинки полностью растворились. После этого добавьте к раствору 3 ст. ложки любого моющего средства для посуды. Не забудьте добавить еще 1 ст. ложку зубной пасты.
Аккуратно размешайте средство, чтобы все компоненты растворились. Обратите внимание, что во время этого процесса может подняться пена — не переживайте, просто подождите, чтобы она осела.
Это домашнее средство нужно влить в унитаз и распределить по всей поверхности внутри с помощью ершика. Оставьте раствор примерно на 1 час, затем еще раз хорошо протрите все ершиком и смойте. Даже от старого и стойкого налета не останется и следа.
Еще один эксперт советует использовать для чистки унитаза соляную кислоту. Однако здесь очень важно соблюдать все правила безопасности.
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