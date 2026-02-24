Исчезнет ли стаж, если не оцифровать трудовую книжку

Оцифровка трудовой книжки

Реклама

Срок завершения оцифровки трудовых книжек в Украине установлен на 10 июня 2026 года. В этой связи многие граждане волнуются, не приведет ли отсутствие данных в электронном реестре к потере страхового стажа. Эксперты объяснили, потеряют ли они страховой стаж, если данные своевременно, к этому сроку, не будут внесены в электронный реестр.

Кому и зачем нужно оцифровать документ

Оцифровку трудовой книжки рекомендуют всем работникам, поскольку это надежный и бесплатный способ сохранить информацию о профессиональном пути. В частности, процедура необходима следующим категориям:

Действительным работникам для удобного отслеживания стажа и подтверждения опыта перед работодателями.

Тем, кто ищет работу, чтобы обеспечить быстрый доступ нанимателей к информации о кандидате.

Работникам за границей для упрощения оформления пенсий и социальных выплат в других странах.

Людям, которые потеряли или повредили бумажную книжку, ведь цифровой дубликат позволяет легко восстановить все данные.

В Пенсионном фонде рассказали, что будет, если не оцифровать трудовую книжку

Представители Пенсионного фонда Украины заверили граждан, что отсутствие цифрового дубликата трудовой книжки никак не угрожает аннулированием страхового стажа. Как поясняют в ведомстве, основная задача процесса оцифровки состоит в надежной защите сведений о трудовой деятельности, осуществленной до 1 января 2004 года. Поскольку бумажные книжки подвержены физическому износу, повреждениям или риску потери, наличие электронной записи позволяет избежать сложных процедур подтверждения стажа в будущем.

Реклама

Что будет со страховым стажем в бумажных трудовых книжках

Весь трудовой стаж, приобретенный после 2004 года, уже зафиксирован в государственном реестре застрахованных лиц, поэтому этот период подтверждается автоматически и не требует обязательного перевода в цифровой формат. Даже если вы решите не оцифровывать свою бумажную книжку, ваш стаж, приобретенный до 2004 года, останется в силе и не будет аннулирован, поскольку законодательство определяет эту процедуру как добровольную и рекомендованную.

Что будет, если не оцифровать трудовую книжку

Отсутствие электронной версии трудовой книжки не означает потерю страхового стажа, однако это может создать определенные препятствия при оформлении пенсионных выплат. Хотя само право на стаж не отменяется, процесс его официального зачисления рискует затянуться из-за необходимости дополнительной верификации данных специалистами Пенсионного фонда. В таком случае будущему пенсионеру придется потратить немало времени на поиск и предоставление бумажных подтверждений: архивных выписок, приказов или уточняющих справок.

Периоды деятельности после 2004 года уже надежно защищены в государственном электронном реестре, тогда как работа до тех пор подтверждается исключительно бумажными носителями. Таким образом, хотя перевод документов в цифру не является принудительным условием сохранения ваших прав, этот шаг гарантирует быстрый доступ к информации обо всем трудовом пути.

Хотя обязанность по загрузке данных возложена на работодателей, в Пенсионном фонде Украины отмечают, что это имеет характер совета, а не жесткого требования. В связи с этим гражданам целесообразно лично убедиться, отражается ли их профессиональная история в электронной базе. В случае отсутствия необходимых записей, каждый может самостоятельно подать документы через официальный веб-портал электронных услуг ведомства.