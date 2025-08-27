Исчезнувшие носки и неприятные запахи во время стирки: почему это случается и как избежать

Стирка / © iStock

Стирка одежды имеет целью сделать вещи чистыми, свежими и приятными на ощупь. Однако не всегда все получается так, как ожидалось. Одежда может оставаться с пятнами или неприятным запахом, иметь странную текстуру, а некоторые предметы, например носки, исчезать. Такие ситуации случаются с каждым, даже с опытными людьми, которые часто занимаются стиркой.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Рассмотрим семь наиболее распространенных проблем при стирке, их причины и способы решения.

Ворс на одежде после стирки

Эта проблема может возникнуть из-за забытых салфеток в карманах или загрязненного фильтра стиральной машины. Перед стиркой следует проверять карманы и удалять салфетки, а также очищать фильтр стиральной машины после каждого использования. В сушилках также рекомендуется регулярно чистить экран от ворса, чтобы он не прилипал к одежде во время сушки.

Еще одна причина появления ворса — смешивание линяющих тканей (махровые полотенца, флис, фланель, шенилл) с тканями, которые притягивают ворс (полиэстер, нейлон, микрофибра, темный хлопок). Решение заключается в том, чтобы стирать эти ткани отдельно.

Неприятный запах одежды после стирки

Запах может указывать на наличие плесени или грибка в стиральной машине. Накопление остатков моющих средств вместе с влагой создает благоприятные условия для развития бактерий и плесени, что вызывает кислый или затхлый запах. Для устранения этого эксперты советуют один раз в месяц запускать цикл стирки с горячей водой и двумя стаканами белого уксуса, а затем повторить цикл с ½ стакана соды, добавляя ее непосредственно в барабан.

Если мокрую одежду оставлять в стиральной машине надолго, запах также может возникнуть. Поэтому после завершения стирки вещи нужно вынимать сразу, а дверцу машины оставлять открытой для проветривания.

Таинственные дырки в футболках и другой одежде

Дырки, зацепы и разрывы могут возникать из-за незастегнутых молний, пуговиц, пряжек или крючков. Чтобы избежать этого, перед стиркой необходимо застегивать все молнии, пуговицы и пряжки, а синтетические ткани стирать вывернутыми наизнанку. Для особо деликатных тканей рекомендуется использовать сетчатые мешки для стирки и выбирать деликатный режим без грубых предметов.

Исчезновение носков

Носки могут застревать между другими вещами или под резиновым уплотнителем во фронтальных машинах, а также под центровым вращающимся элементом в верхних машинах. Для предотвращения этого советуют использовать специальные сетчатые мешки для стирки носков.

Жесткость ткани после стирки

Остатки стирального средства в сочетании с жесткой водой могут делать ткань грубой. Чтобы смягчить одежду, ее можно замочить на 30 минут в растворе теплой воды и белого уксуса, а затем прополоскать или провести дополнительный цикл полоскания.

Пятна и разводы на темной одежде

Белые пятна или разводы на темных или ярких тканях часто появляются из-за нерастворенных стиральных порошков или взаимодействия минералов жесткой воды с моющим средством. Для предотвращения этого следует добавлять стиральное средство в барабан перед одеждой и придерживаться рекомендованной дозировки. В случае появления пятен вещи можно замочить в растворе теплой воды с уксусом, а затем тщательно прополоскать.

Остаточный запах у спортивной одежды

Спортивная одежда из синтетических тканей (полиэстер, нейлон, спандекс) может сохранять запах пота даже после стирки из-за бактерий и остатков кожи. Эксперты советуют замачивать вещи на 30 минут в растворе уксуса с холодной водой, затем стирать с ферментированным моющим средством. Если запах сохраняется локально, например в подмышечной зоне, его можно устранить, опрыскав место водкой и дав высохнуть на воздухе — повторная стирка не нужна.

