Ищите эти два слова в составе сливочного масла: найдете — перед вами "фальшивка"

Сливочное масло – незаменимый ингредиент для завтраков и гарниров, придающий им особый вкус. Делимся советами, как выбрать настоящий качественный продукт и не наткнуться на фальсификат.

Выбрать качественное сливочное масло проще, чем кажется – достаточно знать несколько ключевых нюансов. Вам не нужно быть экспертом, главное – обращать внимание на склад. Настоящее масло должно содержать только молочный жир без примесей.

Сначала посмотрите на упаковку: на ней должно быть четко указано масло, а не спред или маргарин. Далее внимательно просмотрите состав. Если увидите аббревиатуру ЗМЖ (заменитель молочного жира), такой продукт лучше не покупать – он не соответствует стандартам качества.

Если на упаковке указано, что в составе есть подсолнечное, рапсовое, пальмовое или другие растительные масла, а также различные добавки, следует быть осторожными. Настоящее сливочное масло должно состоять исключительно из молочного жира, без примесей и консервантов. Наличие растительных масел изменяет вкус и понижает качество продукта, поэтому такие изделия нельзя считать натуральным маслом.

Еще один важный критерий – цена. Хорошее сливочное масло не может быть слишком дешевым, ведь его производство требует большого количества молока. Если стоимость значительно ниже средней рыночной, это может свидетельствовать об использовании дешевых заменителей. Исключением могут быть скидки, но в других случаях лучше быть внимательными.

При покупке масла на вес обращайте внимание на его внешний вид. Качественный продукт обладает нежной, равномерной текстурой и естественным светло-желтым цветом. Слишком хрупкая структура или неестественно яркий оттенок могут указывать на примеси красителей или других жиров. Следуйте этим советам, и вы всегда сможете выбрать самое лучшее масло для себя!

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