Исключите их из рациона: 4 продукта, которые ускоряют старение кожи

Уход за кожей / © Credits

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Предотвратить преждевременное старение кожи можно не только с помощью дорогих косметических средств. В значительной степени на её упругость и молодость влияют питание и образ жизни. Некоторые продукты могут способствовать появлению морщин, отечности и сухости.

Об этом пишет венгерское издание Egeszsegkalauz.

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Сладости и рафинированные углеводы

Специалисты советуют в первую очередь ограничить употребление продуктов с большим содержанием сахара, а также белой муки и выпечки. Избыток сахара запускает процесс гликации, в ходе которого повреждаются белки, в частности коллаген и эластин. В результате кожа может терять упругость, а морщины становятся более заметными.

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Соленые продукты

Чрезмерное количество соли способствует задержке жидкости в организме, что может проявляться отеками и мешками под глазами. В то же время кожа может становиться более сухой, из-за чего мелкие морщинки становятся более заметными. Речь идет прежде всего о колбасах и копченостях, готовых соусах и супах, чипсах и других соленых снеках.

Алкоголь

Регулярное или чрезмерное употребление алкоголя может способствовать обезвоживанию, из-за чего кожа временно становится более сухой и тусклой. Поэтому эксперты советуют не злоупотреблять алкогольными напитками и следить за достаточным потреблением жидкости.

Сильно обработанные и жареные продукты

Издание также рекомендует не злоупотреблять блюдами, которые долго готовятся при очень высокой температуре. При таком приготовлении могут образовываться конечные продукты гликации (AGE), которые связывают с дополнительной окислительной нагрузкой на организм.

Что полезно для кожи

Вместо этого основу рациона следует составлять из цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, ягод, рыбы, орехов, бобовых и других источников качественного белка. Важными для здоровья кожи являются также витамин С, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты и достаточное количество воды.

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В то же время питание — лишь одна из составляющих профилактики преждевременного старения. На состояние кожи также влияют полноценный сон, физическая активность, увлажнение и защита от солнца.

При постоянных проблемах с кожей специалисты рекомендуют обратиться к дерматологу.

Напомним, что похудение зависит не только от силы воли и количества потребляемой пищи. Современные исследования показывают, что организм обладает мощными биологическими механизмами, которые после потери веса пытаются вернуть человека к прежней массе тела.

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