Искусственный интеллект ошибся с грибами: мужчина чуть не оказался в больнице

В префектуре Нара в Японии пожилой мужчина попал в больницу после того, как съел ядовитые грибы, искусственный интеллект неправильно определил как съедобные.

Об этом пишет japantoday.

В поселке Шимокитая мужчина старше 70 лет собирал дикорастущие грибы. Он наткнулся на вид, который первоначально воспринял за шиитаке или плеврот черепичный. На следующий день мужчина хотел показать находку специалистам местного ботанического сада, но персонала в тот момент не было. Не желая ждать, он сфотографировал грибы и скачал фото в сервис искусственного интеллекта. Система подтвердила его догадку.

«Это либо шиитаке, либо плеврот, они съедобны», — пишет Japan Today.

Доверившись совету ИИ, мужчина приготовил грибы на гриле и съел их. Уже через пол часа у него началась сильная рвота, и его срочно госпитализировали. К счастью, симптомы были временными, и он полностью поправился.

Позже специалисты Филиала естественной истории префектуры Вакаяма и городского отдела общественного здоровья установили: мужчина собрал цукёотаке (tsukiyotake) — ядовитый гриб, который часто путают с обычными съедобными видами.

Эксперты объясняют: цукьойотаке можно узнать по кольцеобразному утолщению на ножке под пластинками. Иногда на шляпке появляются темные пятна, но это не всегда происходит. Даже после термической обработки эти грибы остаются небезопасными.

Специалисты отмечают: самостоятельно определять дикорастущие грибы рискованно — не помогут ни справочники, ни искусственный интеллект. Проверять находки следует только у специалистов.

В сети эта история вызвала оживленное обсуждение. Комментаторы в основном критикуют пострадавшего:

«ШИ даже не определил точно, что это шиитаке или плеврот. Зачем доверяться?

«Интересно, пожаловался ли он ИИ после этого?»

«Искусственный интеллект полезен настолько, насколько его использует человек».

«Лучше покупать грибы в магазине — безопаснее».

«Если не знаешь гриба — просто не ешь его».

