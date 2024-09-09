Искусственный интеллект "оживил" персонажей известных книг: как они бы выглядели в реальной жизни

Благодаря ИИ теперь можно лучше представить, как выглядели бы в реальной жизни персонажи наших любимых книг.

Пеппи Длинные чулки

Известная персонажка из детских книг Астрид Линдгрен, отличающаяся рыжими волосами, заплетенными в торчащие в разные стороны косы, веснушками, и разными по цвету чулками. ИИ так и изобразил Пеппи — с ее фирменными косами и зубастой улыбкой. Возможно именно такой она была, поднимая лошадь или участвуя в очередном диком происшествии.

Пеппи Длинный чулок (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Элизабет Беннет и мистер Дарси

В книге "Гордость и предубеждения" Элизабет Беннет описана как независимая и сообразительная девушка с красивыми глазами и живым, умным выражением лица. Мистер Дарси высокий и красивый, с задумчивым, несколько отстраненным взглядом.

Элизабет Беннет и мистер Дарси (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Гекльберри Финн

Свободный духом мальчик из классического романа Марка Твена. Его автор описывает с непослушными волосами, в потрепанной одежде и с диким и беззаботным настроением. Он стал воплощением непокорной, авантюрной американской молодежи.

Гекльберри Финн (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Атикус Финч

Атикус Финч, моральный хребет "Убить пересмешника", описывается как высокая, тихая импозантная фигура с глубоким чувством справедливости и честности. Он идеальный отец с его спокойным поведением и непоколебимыми принципами.

Аттикус Финч (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Джей Гетсби и Дейзи Бьюкенен

Джей Гетсби, загадочный миллионер из "Великого Гетсби", описывается как имеющий волшебную улыбку и таинственный вид, всегда безупречно одетый в костюм. Дейзи Бьюкенен, его неуловимая любовь, изображена деликатной и артистической.

Джей Гетсби и Дейзи Бьюкенен (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта, трагические влюбленные из пьесы Шекспира, описаны как молодые, страстные и импульсивные. Ромео часто изображается как квинтэссенция романтического героя, а Джульетта – невинная, но решительная влюбленная женщина.

Ромео и Джульетта (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Скарлетт О'Хара

Скарлетт О'Хара, своевольная героиня "Унесенных ветром", описывается как поразительная красавица с зелеными глазами и тонкой талией, сочетающаяся с вспыльчивым, решительным характером.

Скарлетт О'Хара (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Питер Пен

Питер Пен, никогда не взрослеющий мальчик описан как озорной, беззаботный ребенок с духом вечной молодости. Его часто изображают в зеленой одежде, с игривой улыбкой и ощущением безграничных приключений.

Питер Пен (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Робин Гуд

Робин Гуд, легендарный разбойник из Шервудского леса, часто описывается как искусный лучник с сильным чувством справедливости и преданностью бедным. Его обычно изображают в зеленом наряде, с луком и стрелами в руке, готового защищать угнетенных.

Робин Гуд (портрет ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

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