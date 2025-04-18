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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Используют почти все: в каких кастрюлях не стоит готовить еду

Не все кастрюли подходят для приготовления, нужно обращать внимание на материал.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Определенные виды пищи несовместимы с алюминиевой посудой

Определенные виды пищи несовместимы с алюминиевой посудой / © Pixabay

Алюминиевая посуда, известная своей доступностью, является популярным выбором на кухне. Однако могут быть случаи, когда другие материалы являются предпочтительным выбором.

Недостатки алюминиевой посуды:

  • При нагревании алюминий вступает в химические реакции с некоторыми продуктами, что может повлиять на вкус блюд и даже быть вредным.

  • Под действием высоких температур алюминий взаимодействует с кислородом, а также с серой, фосфором, азотом, йодом и углеродом.

  • Кислые продукты могут повлечь за собой потемнение посуды, что повлияет на внешний вид и качество блюда.

Что нельзя готовить в алюминиевой посуде

Если в составе блюда есть кислые продукты, будет гораздо лучше выбрать для приготовления любую другую кастрюлю. Обратите внимание на следующие продукты: помидоры, лимоны, уксус и щавель.

Список блюд, которые нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях:

  • борщ

  • томатный суп

  • блюда с помидорами

  • соленая рыба

  • блюда со свеклой

  • компоты

  • варенье

  • молоко

  • маринады

Ранее мы писали, как очистить сковороду с антипригарным покрытием. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
161
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