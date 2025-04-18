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Используют почти все: в каких кастрюлях не стоит готовить еду
Не все кастрюли подходят для приготовления, нужно обращать внимание на материал.
Алюминиевая посуда, известная своей доступностью, является популярным выбором на кухне. Однако могут быть случаи, когда другие материалы являются предпочтительным выбором.
Недостатки алюминиевой посуды:
При нагревании алюминий вступает в химические реакции с некоторыми продуктами, что может повлиять на вкус блюд и даже быть вредным.
Под действием высоких температур алюминий взаимодействует с кислородом, а также с серой, фосфором, азотом, йодом и углеродом.
Кислые продукты могут повлечь за собой потемнение посуды, что повлияет на внешний вид и качество блюда.
Что нельзя готовить в алюминиевой посуде
Если в составе блюда есть кислые продукты, будет гораздо лучше выбрать для приготовления любую другую кастрюлю. Обратите внимание на следующие продукты: помидоры, лимоны, уксус и щавель.
Список блюд, которые нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях:
борщ
томатный суп
блюда с помидорами
соленая рыба
блюда со свеклой
компоты
варенье
молоко
маринады
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