Используют почти все: в каких кастрюлях не стоит готовить еду

Определенные виды пищи несовместимы с алюминиевой посудой / © Pixabay

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Алюминиевая посуда, известная своей доступностью, является популярным выбором на кухне. Однако могут быть случаи, когда другие материалы являются предпочтительным выбором.

Недостатки алюминиевой посуды:

При нагревании алюминий вступает в химические реакции с некоторыми продуктами, что может повлиять на вкус блюд и даже быть вредным.

Под действием высоких температур алюминий взаимодействует с кислородом, а также с серой, фосфором, азотом, йодом и углеродом.

Кислые продукты могут повлечь за собой потемнение посуды, что повлияет на внешний вид и качество блюда.

Что нельзя готовить в алюминиевой посуде

Если в составе блюда есть кислые продукты, будет гораздо лучше выбрать для приготовления любую другую кастрюлю. Обратите внимание на следующие продукты: помидоры, лимоны, уксус и щавель.

Список блюд, которые нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях:

борщ

томатный суп

блюда с помидорами

соленая рыба

блюда со свеклой

компоты

варенье

молоко

маринады

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