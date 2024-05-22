Испортите безвозвратно: какие два ингредиента ни в коем случае нельзя добавлять в маринад для шашлыков

В маринад для шашлыка можно добавлять разные ингредиенты, ведь часто каждый готовит это блюдо по-своему. В то же время, говорят кулинары, есть определенные продукты, которые добавлять ни в коем случае нельзя.

Они могут не только полностью испортить вкус блюда, но и ухудшить "структуру" мяса, сделав его слишком жестким и сухим.

Чтобы создать идеальный маринад для шашлыка, нужно добавить к нему жиры, которые обернут каждый кусочек мяса, улучшат вкус и не дадут сокам вытекать во время жарки.

Обычно в качестве жиров используют растительное масло, сливки, несладкий густой йогурт, растопленное сливочное масло или сметану.

Эксперты также утверждают, что в маринаде должна обязательно присутствовать кислота, которая помогает смягчить волокна мяса, за счет чего блюдо становится более нежным. Это могут быть сок граната или цитрусовых, сухое вино, томатный сок или томаты, ягоды.

Последний, но не менее важный ингредиент, пряности, придающие блюду необходимые вкуса и аромата. Конечно, каждый может добавить по своему вкусу, но традиционными считаются чеснок, черный или любой другой перец, лавровый лист, тимьян, базилик, орегано, корень имбиря, можжевельник.

Что нельзя добавлять в маринад для шашлыка

Как правильно замариновать мясо на шашлык / Фото: Unsplash

Есть и такие ингредиенты, которые категорически нельзя добавлять в маринад. Чаще всего эксперты упоминают уксус и майонез. Хотя существует мнение, что уксус помогает сделать мясо более нежным, на самом деле, отмечают кулинары, все происходит наоборот. Из-за уксуса в процессе жарки мясо останется сырым внутри, но подгорит сверху.

Майонез украинцы часто добавляют в маринад для шашлыка, но эксперты предупреждают, что он в процессе термической обработки превращается в источник канцерогенов.

Как правильно замариновать мясо на шашлык: что не делать, чтобы не испортить

Кулинары советуют обращать внимание на ряд важных аспектов:

нельзя класть слишком много кислых продуктов (соевый соус, лимон, киви, ананас), потому что из-за их избытка мясо станет слишком мягким;

не стоит сразу сильно солить мясо, потому что соль "вытащит" из него всю влагу и шашлык получится сухим;

чтобы маринад не забил вкус мяса, лучше готовить его из небольшого количества ингредиентов;

также следует добавлять идеальное количество специй – эксперты советуют пропорции 4:1.

Если вы хотите поэкспериментировать с маринадом, не следует делать это со всем объемом мяса. Большую порцию приготовьте по уже проверенному классическому рецету. Помните, маринад должен полностью покрыть мясо и быть свежим.

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