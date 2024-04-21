Испортите свою личную жизнь: вот чего по поверьям нельзя делать с кольцом после развода

Вокруг кольца издавна существовало немало народных примет. Эти украшения являются символом счастливой и крепкой семьи. Однако не каждая пара может справиться с бременем брака. И после развода появляется вопрос: а что делать с кольцом?

Традиция носить обручальные кольца: откуда она пришла

Такая традиция зародилась еще в Древнем Египте. В древности люди верили, что от безымянного пальца к сердцу идет сосуд, отвечающий за любовь. Когда человек одевал на безымянный палец перстень, то будто показывал всем, что его сердце уже "занято". Многие народы впоследствии переняли эту традицию. И даже в церкви кольца стали символом преданности и верности.

Сегодня к кольцу можно относиться по-разному. Кто-то ее считает только украшением, а для кого-то она несет очень большое значение. У наших предков даже существовало поверье, если потерять обручальное кольцо, то это приведет к ссорам в семье и даже разводу. Запрещалось и давать примерить это украшение другим. Считалось, что этим чужой человек как бы вмешивается в семейную жизнь. По традициям некоторых стран обручальное кольцо не снимают с руки вообще до момента появления в семье ребенка.

Чего нельзя делать с кольцом после развода: народные приметы

Народные приметы об кольцо / Фото: Unsplash

Большинство людей после развода оставляют кольцо у себя. Некоторые носят ее на безымянном пальце другой руки. Однако психологи утверждают, что это плохое решение. Украшение будет постоянно напоминать вам о законченном браке, о потере любви и другого человека.

В древних поверьях вообще очень негативно относились к тому, чтобы оставить обручальное кольцо после развода. Считалось, что она будет привлекать к жизни негативную энергию, портить новые отношения. Также это украшение не хранили в сундучке с другими аксессуарами. Существовала примета, что она так "блокирует" поток благосостояния, не дает создать новую крепкую семью.

Что делать с кольцом после развода

Конечно, каждый решает сам, как избавиться от кольца после развода. Однако также следует прислушиваться и к народной мудрости наших предков:

кольцо запрещается дарить — вместе с ним другому человеку вы отдаете несчастную судьбу;

не следует использовать ее для следующей женитьбы – новая семья распадется.

По традициям обручальное кольцо можно отдать бывшей жене/мужу. Так вы "разрываете" связь с ними. Также можно ее продать, а на вырученные средства приобрести другое украшение. Разрешается и переплавлять кольцо, чтобы изготовить из него что-то новое.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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