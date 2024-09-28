Испортите технику и одежду: какие вещи категорически нельзя класть в стиральную машину

Есть определенные вещи, которые ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине. Запомните четыре из них, чтобы не пришлось вызывать мастера.

Одна из наиболее распространенных ошибок многих украинцев – это пытаться постирать в стиральной машине коврик для ванной. Дело в том, что эта вещь умеет впитывать гораздо больше жидкости, чем может уместить стиральная машина.

А еще проблема в резиновой подложке изделия, которая может раскрошиться, повредив во время цикла стирки внутренние части самой машины.

Также ни в коем случае не кладите в стиральную машину одежду, на которой есть пятна от горючих жидкостей. Такие вещества способны испортить технику и вам придется вызвать мастера или, в худшем случае, покупать новую стиральную машину.

Не рекомендуют специалисты стирать детские носки. Дело в том, что они очень маленькие, поэтому могут попадать в сливной шланг, засоряя его. Если вам нужно их постирать именно в стиральной машинке, приобретите мешочек-сетку и кладите носки у него перед стиркой.

Не стоит класть в стиральную машину те вещи, на которых собралось много шерсти домашних животных. Перед стиркой обязательно уберите ее липким валиком, иначе она спустя некоторое время забьет фильтр стиральной машины.

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