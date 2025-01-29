Исследование: певческие птицы погибают из-за высокой концентрации пестицидов в средствах против блох

Исследователи изучили гнезда певчих птиц и обнаружили, что в каждом из них есть вредные химические вещества, содержащиеся в средствах борьбы с блохами у домашних животных. Эти пестициды приводят к гибели птенцов.

Химические вещества попадают в гнезда птиц через шерсть кошек и собак, которую они используют для обустройства своих домов. Такие данные содержатся в исследовании ученых из Университета Сассекса.

Ветеринары часто советуют обрабатывать кошек и собак инсектицидами для предотвращения блох и клещей, даже если животные не имеют вредителей. Однако теперь эксперты предлагают применять эти препараты только при необходимости.

"Мы провели исследование, когда это было безопасно — в конце сезона размножения, поэтому проблема могла оказаться более масштабной. Это ставит под сомнение влияние ветеринарных препаратов на окружающую среду и требует тщательного анализа экологических рисков таких процедур", — отметил Каннель Тассин де Монтайгу, главный автор исследование.

Ученые проанализировали 103 гнезда голубых и крупных синиц, в которых использовали шерсть домашних животных. Во всех них был найден фипронил – инсектицид, запрещенный в Великобритании и ЕС для сельскохозяйственных нужд. Кроме того, в 89% гнезд был обнаружен имидаклоприд – еще один инсектицид, запрещенный в ЕС для защиты растений. Однако оба эти препарата все еще активно применяются для лечения домашних животных.

Исследователи также заметили, что в гнездах, где обнаруживалось больше инсектицидов, было больше невылупленных яиц или мертвых птенцов.

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