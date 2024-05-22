Исследование показало, что к 2531 году все японцы будут иметь одинаковую фамилию — как это возможно

По словам ученых, к 2531 году в Японии у всех жителей будет одинаковая фамилия — Сато. Все остальные к тому времени исчезнут из-за одного интересного закона.

В The Gurdian рассказали об исследованиях ученых из Университета Тохока. Оно стало частью кампании по обновлению действующего гражданского кодекса страны. Кодекс был создан еще в конце XIX века, поэтому многие его пункты уже устарели.

Опросы, проведенные в Японии в марте 2023 года, показали, что сейчас самой распространенной фамилией в стране является Сато. На него приходится 1,5 % всех фамилий от общего населения. На втором месте – Сузуки.

Исследованием руководил профессор Хироши Йошида, по словам которого, если в Японии закон будет требовать у молодоженов выбирать только одну фамилию, то уже совсем скоро все жители страны будут откликаться на "Сато-сан" (в японском языке — вежливая форма обращения). Йошида утверждает, что такой прогноз базируется на нескольких предположениях, но идея его исследования заключалась в том, чтобы показать с помощью цифр, как сильно влияет на общество нынешняя система. Он говорит, что в будущем возможно обращение к людям по имени или цифре.

По результатам подсчетов Йошида с 2022 по 2023 год доля японцев, имеющих фамилию Сато, увеличилась в 1,0083 раза. Если предположить, что этот показатель будет оставаться постоянным и закон об изменении фамилии не изменится, то в 2446 году около половины населения Японии будет носить эту фамилию, а к 2531 году все жители страны будут иметь ее.

Хироши указывает, что это не только крайне неудобно, но и одинаковая фамилия приведет к подрыву личного достоинства, утрате религиозного и семейного наследия.

Напомним, что Япония на сегодняшний день является единственной страной, в которой закон требует от супругов использовать единственную фамилию. Чаще всего (95% случаев) фамилию после женитьбы сменяют женщины. Хотя после свадьбы и разрешается использовать девичью фамилию в некоторых документах (например, водительских правах или вида на жительство).

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