Исследования показали, что на черты лица может повлиять то, что женщина ела во время беременности

Последнее исследование показало, что уникальные черты лица, которые у каждого человека, могут формироваться под влиянием того, что ваша мама ела во время беременности. В частности, что диеты с большим количеством белка могли привести к расширению челюсти и носа.

Об этом пишут в msn.com.

Незначительные отличия в том, как люди выглядят, от формы черепа до количества хрящей в носу, формируются в утробе матери генами, вызванными питанием. Чем больше белка потребляется во время беременности, тем активнее становятся эти гены, известные как "mTORC1".

Исследователи говорят, что результаты их исследования могут помочь "точнее настроить" внешний вид лица ребенка, изменяя длину носа и ширину ноздрей, форму щек и выступ челюсти.

Хотя основной внешний вид человеческого лица определяется генами родителей, братья и сестры часто выглядят совершенно по-разному, и даже "идентичные близнецы" никогда не бывают совершенно одинаковыми.Причина этих тонких различий долго озадачивала ученых, но теперь они считают, что питание матери частично отвечает за черты лица детей.

В исследовании, опубликованном в Nature Communications, международные исследователи заявили: "Мы обнаружили, что модуляция уровня белка в рационе матери регулирует активность mTORC1, что приводит к тонким, но четким изменениям в черепно-лицевой форме эмбрионов".

Они также считают, что это приводит к появлению "спектра" разных черт лица. Беременным мышам и рыбам давали разные диеты, и исследователи обнаружили, что это изменяет сигналы mTORC1 в их утробах, придавая их потомкам особые черты лица. Доказано, что диеты с высоким содержанием белка вызывают более выраженные челюсти и более толстые носовые хрящи. Однако кормление матерей пищей с низким содержанием белка приведет к стройным лицам и более острым чертам.

Исследователи говорят, что это явление может дать некоторым животным преимущество в зависимости от среды, в которой они родились. Например, у некоторых видов рыб дети, скорее всего, будут иметь более длинный и более тонкий нос, если их матери соблюдают диету с низким содержанием питательных веществ. Это дает молодняку ​​преимущество при поиске пищи в районах с низкой доступностью пищи.

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