Исследования показывают, что бытовая химия увеличивает риск онкологии: чем ее заменить

Обычные средства для мытья и уборки содержат токсичные вещества, которые могут вызвать опасные болезни. Рассказываем, чем их заменить

Почему химические средства для мытья и чистки могут быть опасны для вашего здоровья

В нашей повседневной жизни мы регулярно пользуемся чистящими средствами, для мытья кухни, разнообразных поверхностей. Некоторые из них могут повышать риск развития рака и других серьезных заболеваний. Последние научные исследования показали, что вещества, содержащиеся в таких средствах, могут быть токсичными для нашего здоровья.

Химия в быту: десятилетиями пользуемся PFAS

Десятки лет в промышленности для производства моющих средств используются вещества, обозначаемые аббревиатурой PFAS (перфторалкильные и полифтороалкильные соединения). Именно они отталкивают жир и удаляют загрязнение. Почему бы их не использовать для чистки и мытья?

Однако эти вещества обладают еще одним опасным свойством — они известны как "вечные химикаты" из-за своей невероятной стойкости. Эти вещества не исчезают и могут накапливаться в воде, воздухе и организме человека на протяжении многих лет.

Как влияют соединения PFAS на организм человека

Исследователи Калифорнийского университета, США, пришли к выводу, что соединения PFAS очень токсичны и могут повышать риск развития различных видов рака, в частности рака груди, рака яичников, кожи и матки. Все женщины, больные этими видами рака, имели высокий уровень накопления этих соединений в организме. По мнению исследователей, эти вещества могут влиять на эндокринную систему и гормональную функцию у женщин, что приводит к росту риска опухолей в органах, тесно связанных с гормонами.

Безопасные средства для чистки и мойки

Домашние средства для уборки могут очищать не хуже, чем те, к которым мы привыкли, не оставляя вредного химического следа на поверхности и в воздухе. Кроме того, что спасают от болезней, они еще и помогают сохранить деньги и не вредят экологии.

Чтобы приготовить экологическое универсальное чистящее средство понадобится белый уксус, вода и тертая цедра лимона. Смешайте их в равных пропорциях и налейте в пульверизатор. С помощью этого средства можно убрать разводы от воды, освежить мусорное ведро, удалить пятна на стене. А цедра лимона еще и подарит приятный запах.

понадобится белый уксус, вода и тертая цедра лимона. Смешайте их в равных пропорциях и налейте в пульверизатор. С помощью этого средства можно убрать разводы от воды, освежить мусорное ведро, удалить пятна на стене. А цедра лимона еще и подарит приятный запах. Для приготовления универсального средства для кухни, для очищения кухонных поверхностей и холодильника используйте соду и теплую воду. Это средство поможет качественно избавиться от запахов и загрязнений.

для очищения кухонных поверхностей и холодильника используйте соду и теплую воду. Это средство поможет качественно избавиться от запахов и загрязнений. Чтобы приготовить средство для мытья окон и зеркал, понадобится вода, любой уксус и протирающий спирт. Смешайте их вместе и налейте в пульверизатор. Это средство хорошо очистит поверхности, но лучше избегать использования его в очень солнечные дни, поскольку оно может оставить разводы на окнах.

понадобится вода, любой уксус и протирающий спирт. Смешайте их вместе и налейте в пульверизатор. Это средство хорошо очистит поверхности, но лучше избегать использования его в очень солнечные дни, поскольку оно может оставить разводы на окнах. Для чистки сантехники и кафеля используйте мыло, соду и горячую воду. Эта смесь эффективно удаляет грязь и загрязнение.

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