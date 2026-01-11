Исследователи обнаружили неожиданную пользу от жвачки

Жевание изменяет активность мозга / © Credits

Исследователи из Щецинского университета в Польше установили, что привычка жевать резинку может помочь сосредоточиться и снять стресс.

Об этом пишет издание Fox News.

Используя МРТ, ЭЭГ и ближнюю инфракрасную спектроскопию, авторы исследования обнаружили, что жевание изменяет активность мозга в областях, связанных с движением, вниманием и регуляцией стресса.

Как оказалось, жевательная резинка активирует не только двигательные и сенсорные сети мозга, участвующие в жевании, но и высшие области, связанные с вниманием, бдительностью и эмоциональным контролем.

Исследователи подтвердили предыдущие выводы о том, что жевание жевательной резинки может снять стресс, но только в определенных ситуациях.

В лабораторных экспериментах люди, которые жевали жвачку во время выполнения задач, вызывающих умеренный стресс, таких как публичные выступления или вычисления в уме, часто сообщали о более низком уровне тревожности, чем те, кто этого не делал.

Однако жевание жвачки не всегда снижало тревожность в стрессовых медицинских ситуациях, например, непосредственно перед операцией, и не давало явной пользы, когда участники сталкивались с неразрешимыми проблемами, призванными вызвать фрустрацию.

В нескольких исследованиях исследователи также обнаружили, что люди, которые жевали жвачку, не запоминали списки слов или историй лучше, чем те, кто этого не делал, и любое повышение внимания исчезало вскоре после прекращения жевания.

«Хотя эти эффекты часто кратковременные, диапазон результатов… подчеркивает способность жевательной резинки модулировать функции мозга, выходящие за пределы простого контроля движений рта. Однако на данный момент нейронные изменения, связанные с жеванием жевательной резинки, не могут быть напрямую связаны с положительными поведенческими и функциональными результатами, наблюдаемыми в исследованиях», — сделали вынос исследователи.

История жевательной резинки

История жевательной резинки длится не менее 8000 лет. Эта привычка берет начало в Скандинавии, где люди жевали березовую смолу, чтобы размягчить ее и использовать как клей для инструментов.

Другие древние культуры, включая греков, коренных американцев и майя, также жевали древесную смолу ради удовольствия или успокаивающего эффекта.

В конце XIX и в начале XX веков Уильям Ригли-младший превратил жевательную резинку из диковинки в массовую потребительскую привычку. Его бренды рекламировали жевательную резинку как способ успокоить нервы, утолить голод и сосредоточиться.

В 1940-х годах исследование показало, что жевание жвачки снижает напряжение, но не смогло объяснить почему. Теперь ученые наконец-то начинают понимать биологические причины этих давних убеждений.

