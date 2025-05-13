Историк рассказал, как в Украине появилась гречка: оказывается, эту популярную сейчас крупу мы ели не всегда

Как и когда в Украине появилась гречка / © Pixabay

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Гречка давно стала неотделимой частью рациона украинцев — ее подают и на завтрак, и на обед, и на ужин. Но, несмотря на ее популярность, мало кто знает, каким образом эта культура попала в Украину.

На своем YouTube-канале украинский историк Александр Алферов поделился малоизвестными фактами о происхождении гречки на украинских территориях.

По его словам, гречка берет свое начало в регионе Гималаев и Тибета, откуда и началось ее длительное путешествие в Восточную Европу.

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Эту культуру принесли на территорию современной Украины еще скифы и сарматы несколько тысячелетий назад, однако по-настоящему массовое распространение она получила в период Киевской Руси, когда гречка закрепилась в рационе населения и стала элементом традиционной кухни.

Историк также отмечает, что существует еще одна интересная версия повторного проникновения гречки на украинские земли: за ней эту культуру якобы распространили греческие монахи, которые принесли ее в Европу во время своих миссионерских путешествий.

В разных уголках Европы гречка получила собственные, часто символические названия, отражающие географию ее распространения. Например, во Франции и Италии ее называли “сарацинским зерном”, в Чехии — “языческим”, в Испании — “турецким”, а в странах Восточной Европы — “татарским”. Как объясняет историк, эти названия не случайны: они указывают, что гречка проникла на европейский континент во время крестовых походов.

Александр Алферов также отмечает, что гречка очень хорошо прижилась на украинских землях. В условиях частых военных угроз, набегов и нестабильности на пограничных, она оказалась крайне удобной — неприхотливая к почвам, устойчива к непогоде, не требовала особого ухода. Благодаря массовому выращиванию этой культуры именно крестьян, которые ее возделывали, казаки стали называть “гречкосиями” — слово, которое впоследствии приобрело выразительную социальную окраску.

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