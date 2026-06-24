Июль 2026 года: выходные, рабочие дни и основные праздники украинцев в летний сезон

Праздники в июле 2026 года / © unsplash.com

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Принесет ли июль 2026 года дополнительные выходные и как изменится рабочий график — рассказываем дальше.

Июль 2026 года: сколько рабочих и выходных дней

Всего в июле 2026 года 31 календарный день. Из них 23 дня приходятся на рабочие, а 8 дней составляют стандартные выходные (субботы и воскресенья).

В этом месяце украинцы будут работать 1-3, 6-10, 13-17, 20-24 и 27-31 июля. А будут отдыхать 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля.

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В 2026 году День Украинской Государственности приходится на 15 июля. В мирное время эта дата обычно была бы официальным нерабочим днем. Однако в условиях военного положения дополнительные выходные, связанные с праздниками, не вводятся.

Согласно действующему законодательству Украины и закону «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в июле 2026 года дополнительных выходных не будет.

Международные и государственные праздники в июле 2026 года: календарь событий и важные даты

Праздники в июле 2026 года / © ТСН

1 июля — День архитектуры Украины; День государственного регистратора; День следователя;

2 июля — День налоговика Украины;

4 июля — День судебного эксперта;

5 июля — День Военно-морских Сил Украины;

6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины;

7 июля — День работника природно-заповедного дела;

11 июля — Всемирный день народонаселения;

12 июля — День рыбака; Всемирный день бортпроводника;

15 июля — День Украинской Государственности;

16 июля — День бухгалтера;

18 июля — Международный день Нельсона Манделы;

19 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

26 июля — День флота Украины; День работников торговли;

28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами;

31 июля — День системного администратора.

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