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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Июль 2026 года: выходные, рабочие дни и основные праздники украинцев в летний сезон

Июль традиционно ассоциируется с сезоном отпусков, путешествий и летним отдыхом. В то же время именно в этом месяце украинцы празднуют важный государственный праздник — День Украинской Государственности.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Праздники в июле 2026 года

Праздники в июле 2026 года / © unsplash.com

Принесет ли июль 2026 года дополнительные выходные и как изменится рабочий график — рассказываем дальше.

Июль 2026 года: сколько рабочих и выходных дней

Всего в июле 2026 года 31 календарный день. Из них 23 дня приходятся на рабочие, а 8 дней составляют стандартные выходные (субботы и воскресенья).

В этом месяце украинцы будут работать 1-3, 6-10, 13-17, 20-24 и 27-31 июля. А будут отдыхать 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля.

В 2026 году День Украинской Государственности приходится на 15 июля. В мирное время эта дата обычно была бы официальным нерабочим днем. Однако в условиях военного положения дополнительные выходные, связанные с праздниками, не вводятся.

Согласно действующему законодательству Украины и закону «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в июле 2026 года дополнительных выходных не будет.

Международные и государственные праздники в июле 2026 года: календарь событий и важные даты

Праздники в июле 2026 года / © ТСН

Праздники в июле 2026 года / © ТСН

  • 1 июля — День архитектуры Украины; День государственного регистратора; День следователя;

  • 2 июля — День налоговика Украины;

  • 4 июля — День судебного эксперта;

  • 5 июля — День Военно-морских Сил Украины;

  • 6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины;

  • 7 июля — День работника природно-заповедного дела;

  • 11 июля — Всемирный день народонаселения;

  • 12 июля — День рыбака; Всемирный день бортпроводника;

  • 15 июля — День Украинской Государственности;

  • 16 июля — День бухгалтера;

  • 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;

  • 19 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

  • 26 июля — День флота Украины; День работников торговли;

  • 28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами;

  • 31 июля — День системного администратора.

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Дата публикации
Количество просмотров
120
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