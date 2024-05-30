Июнь на огороде: подкормка капусты от посадки в открытый грунт до образования качанов

Чем подкормить капусту для хорошего урожая после посадки в открытый грунт, чем прикормить в июне, июле, августе.

Для хороших, крупных капусты, растение нужно подкармливать еще на этапе выращивания рассады, после посадки на постоянное место на грядке или в теплице, даже если почва плодородная. Рассказываем, чем и когда подкормить культуру.

Подкормка капусты после посадки капусты на постоянное место

В настоящее время необходимо внести органические вещества. Прекрасно для подкормки подойдет настой коровяка – растворите его в воде, в соотношении 1 к 10. Рассчитывайте, чтобы на один куст капусты выливать пол-литра раствора.

Вторая подкормка капусты

Повторить подкормку также органикой необходимо через 10 дней после первого. Можно воспользоваться раствором коровяка, еще лучше применить куриный помет и мочевину. Чтобы приготовить подкормку, растворите в ведре воды 500 мл куриного помета и 10 г мочевины. На один куст капусты нужно потратить литр удобрения.

Чем прикормить капусту в начале июля

В это время капусте требуются минеральные удобрения, а именно суперфосфатка. Растворите в 5 литрах воды пару столовых ложек суперфосфата и полейте капусту этим раствором.

Подкормка капусты в августе

В августе подкормите капусту фосфором и калием – растворите в ведре воды столовую ложку нитроаммофоски, внесите под каждый куст и внесите литр готового удобрения.

Чем прикормить капусту для формирования завязи

Для начала разберемся, когда завязывается капуста. В первую очередь это зависит от сорта – ранние сорта капусты формируют кочаны в июле, поздние – во второй половине лета и начале осени. Если точнее – капуста завязывается через два месяца после посева. Для лучшего формирования кочанов капусту можно удобрять в течение вегетационного периода органическими удобрениями.

Чем подкормить капусту для больших кочанов

Чтобы подкормить капусту:

В ведре воды растворите пол-литра свежего навоза, 40 г пепла и оставьте на пару дней настаиваться. Перед внесением удобрения сначала пролейте грядки обычной водой, затем под каждый куст внесите пол-литра готового удобрения. Полейте этим удобрением в июне, а в июле такую подкормку необходимо повторить.

В ведре воды растворите 100 г дрожжей, 500 мл любого варенья, и оставьте на время в теплом месте. Стакан готового средства растворите в ведре воды и поливайте раствором в расчете один литр под куст.

В литре горячей воды растворите пару грамм борной кислоты. Средство распылите на капусту в сухую и безветренную погоду.

Читайте также: