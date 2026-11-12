Из чего делают хозяйственное мыло и что означают цифры на бруске: ответ производителей

Из чего делают хозяйственное мыло / © Фото из открытых источников

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Хозяйственное мыло кажется простым бытовым средством, но его состав гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Согласно украинскому стандарту ДСТУ 4544:2006 «Мыло хозяйственное твердое», разработанном специалистами Украинского научно-исследовательского института масел и жиров, для его производства используют животные и растительные жиры, гидрированные жиры или их смеси, а также синтетические жирные кислоты. А цифры 65, 70 и 72 на бруске обозначают не обычную жирность, а содержание жирных кислот — основы моющего действия.

Из каких компонентов производят хозяйственное мыло

Основой хозяйственного мыла являются жиры и масла, которые при производстве обрабатывают щелочью. В результате химической реакции, называемой омылением, образуются натриевые соли жирных кислот. Именно они обеспечивают способность мыла удалять жиры и загрязнения из тканей и поверхностей.

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В качестве сырья производители могут использовать:

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Животные жиры. В частности, говяжий и другие технические жиры, обеспечивающие жесткость и плотность бруска. Растительные масла. Пальмовое, кокосовое и другие масла могут входить в состав в зависимости от рецептуры. Гидрогенизированные жиры. Это жиры, свойства которых сменяют специальной технологической обработкой. Синтетические жирные кислоты. Их также разрешено использовать в соответствии с требованиями стандарта.

Помимо основного моющего вещества в готовом продукте могут быть вода, соль и другие технологические компоненты. Во время омыления образуется глицерин, но его количество в готовом бруске зависит от технологии производства и последующей обработки мыльной массы.

Точный состав зависит от рецептуры конкретного изготовителя. Именно поэтому хозяйственное мыло разных марок может отличаться цветом, запахом, жесткостью и скоростью образования пены.

Что означают цифры 72%, 70% и 65% на бруске

Цифры на бруске часто ошибочно воспринимают как процент жира или количество масла в составе. По сути они обозначают группу мыла по содержанию жирных кислот. В стандарте этот показатель называют качественным числом.

Для разных групп установлены следующие минимальные значения:

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72% — не менее 70,5 г жирных кислот на 100 г номинальной массы мыла.

70% — не менее 69 г жирных кислот на 100 г.

65% — не менее 64 г жирных кислот на 100 г.

Следовательно, чем выше показатель, тем большая доля основного моющего вещества содержится в бруске. Остальные массы составляют вода и другие компоненты рецептуры.

Поэтому хозяйственное мыло с отметкой 72% обычно выбирают для стирки вещей с заметными загрязнениями и приготовления моющих растворов. Варианты с более низким показателем также используются в быту, но их свойства могут отличаться в зависимости от состава.

Почему хозяйственное мыло бывает коричневым и белым

Цвет бруска зависит от сырья, рецептуры и технологии обработки мыльной массы. Классическое хозяйственное мыло обычно имеет желтоватый или коричневый оттенок. Белое мыло получают благодаря использованию другого сырья, дополнительной очистке или специальным компонентам, изменяющим его внешний вид.

Поэтому цвет не является точным показателем качества или моющей способностью. Два бруска одинакового процента могут отличаться по запаху, твердости и количеству пены из-за разной рецептуры.

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Какое хозяйственное мыло выбрать для бытовых нужд

Если нужно отстирывать стойкие загрязнения, можно обратить внимание на классическое мыло 72%. Для обычных бытовых задач подойдут также бруски с маркировкой 70% и 65%.

При выборе следует читать состав на упаковке, обращать внимание на назначение средства и рекомендации производителя. Не менее важно правильно хранить мыло: в сухой мыльнице с отводом воды оно дольше будет оставаться твердым и не размокаться.

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