Из чего делают корм для собак и кошек: как выбрать самый лучший вариант, на что обратить внимание

Наши любимцы — это члены семьи, которые также заслуживают внимания и заботы. Одной из важных составляющих есть правильное питание. Однако, в магазине так много кормов для собак и кошек, что выбрать хорошее бывает довольно сложно.

Из чего производят корм для собак и кошек: какие бывают виды

Современные корма для домашних животных представлены в широком ассортименте. Они бывают влажными, сухими, содержат мясные продукты или растительные ингредиенты, могут иметь разный уровень жиров, белков, углеводов и микроэлементов. А еще корма могут подходить для разных возрастов или состояний здоровья питомцев.

Все корма для собак и кошек можно разделить на три группы:

сухой – самый распространенный, содержащий смесь зерновых компонентов, мяса, овощей, рыбы, фруктов, его основное преимущество заключается в том, что он долго сохраняется и его легко дозировать;

– самый распространенный, содержащий смесь зерновых компонентов, мяса, овощей, рыбы, фруктов, его основное преимущество заключается в том, что он долго сохраняется и его легко дозировать; влажный — тоже содержит мясо, рыбу, овощи, которые залиты соусом или желе, питательнее и вкуснее сухого, но в нем часто содержится больше красителей и консервантов;

— тоже содержит мясо, рыбу, овощи, которые залиты соусом или желе, питательнее и вкуснее сухого, но в нем часто содержится больше красителей и консервантов; полнорационный – содержит все питательные элементы, может быть как сухим, так и влажным.

Также есть дополнительные корма, которые обычно прилагаются к основному питанию. В них содержатся витамины, минералы, поддерживающие здоровье животного. Это обычно ветеринарные корма для кошек или собак с определенными заболеваниями.

Также все корма можно разделить на:

премиум-класса – в них содержатся высококачественные ингредиенты, они стоят дорого;

дешевые – низкокачественные компоненты, недорогие, но могут вызвать определенные проблемы со здоровьем.

Из чего делают сухие корма для собак и кошек

Из чего делают сухие корма для собак и кошек / Фото: Unsplash

Сухие корма производят путем смешивания сухих и влажных ингредиентов, чтобы получилось тесто, которое в процессе нагревается под давлением, затем проталкивается через пресс-форму и высушивается.

Обычно в сухие корма премиум-качества добавляют мясо и субпродукты (говядина, ягнятина, свинина, птица, крольчатина, рыба, сердце, печень, желудки). Всегда ищите на упаковке такие фразы, как "сублимированная куриная печень", "свежее мясо курицы", "мука из мяса курицы" и т.д.

В дешевых кормах мясо заменяют жилами, костями, кожей. В этом случае на упаковке могут быть фразы "мясопродукты", "продукты переработки", "продукты животного происхождения". Также в дешевые корма добавляют кукурузу, картофель, рис и другие углеводы. Их добавление не делает продукт менее полезным, но очень важно следить за их количеством.

К примеру, по мнению экспертов, следует избегать кормов, на которых указано, что кукуруза, рис, картофель и т.п. занимает 50% общего объема. Должно быть не больше 25-30% злаков и лучше, чтобы вообще не было картофеля.

Также в состав кормов входят жиры, которые помогают усваиваться витаминам и дают животным энергию. Их обычно тоже не должно быть много. Преобладать должны именно жиры животного происхождения, а вот рыбий жир или растительное масло могут быть только дополнительным источником.

Важна часть кормов – клетчатка, которая помогает любимцам в поддержке пищеварения. Чаще используют пульпу и свекольный жом. Однако в корма премиум-качества добавляют также сушеные фрукты и овощи.

Конечно, производители добавляют консерванты, чтобы продукт не портился слишком быстро. Однако важно, чтобы они были натурального происхождения (смесь токоферолов, экстракт розмарина), а не синтетического (добавки с индексом Е).

Из чего делают влажные корма для кошек и собак

По сути, в состав влажных кормов входят те же компоненты, что и в сухие, однако процесс производства различается. В дешевые влажные корма не добавляют мясо или субпродукты, а жиры, мясо-костную муку, сою. Следует всегда смотреть на процент мясных продуктов.

Как выбрать корм для кошек и собак

Как выбрать корм для кошек и собак / Фото: Unsplash

Здесь нужно учитывать несколько факторов:

возраст – корма для котят и щенков содержат больше жиров и белка, а в кормах для взрослых должно быть достаточно белка, жиров и углеводов для здоровья животного;

– корма для котят и щенков содержат больше жиров и белка, а в кормах для взрослых должно быть достаточно белка, жиров и углеводов для здоровья животного; размер – для небольшой собаки или кошки не подойдет корм для больших пород;

– для небольшой собаки или кошки не подойдет корм для больших пород; активность – если ваш любимец активен, ему нужен корм с высоким содержанием белка, а для малоподвижных выбирайте те, которые имеют меньше калорий;

– если ваш любимец активен, ему нужен корм с высоким содержанием белка, а для малоподвижных выбирайте те, которые имеют меньше калорий; здоровье — если у животного есть определенные заболевания или аллергия, ему нужен специальный корм;

— если у животного есть определенные заболевания или аллергия, ему нужен специальный корм; состав – всегда обращайте внимание на состав корма и выбирайте тот, в котором содержатся натуральные компоненты;

– всегда обращайте внимание на состав корма и выбирайте тот, в котором содержатся натуральные компоненты; бренд – лучше выбирать компании с хорошей репутацией, продукция которых была одобрена ветеринарами.

Если говорить об идеальном корме для животных, то он должен содержать:

белковый животный ингредиент в высоком проценте – не менее 30-40%;

злаки (глютен) – 5-8% от общего объема;

животный жир – 15-18%;

омега-3 жирные кислоты – 3,9%.

В эконом-кормах могут содержаться вредные для здоровья компоненты, например соль, сахар, ароматизаторы, консерванты. А еще у них часто мало витаминов, минералов, жиров, белка.

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