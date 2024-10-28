Из чего делают корм для собак и кошек: как выбрать самый лучший вариант, на что обратить внимание

Наши любимцы — это члены семьи, которые также заслуживают внимания и заботы. Одной из важных составляющих есть правильное питание. Однако, в магазине так много кормов для собак и кошек, что выбрать хорошее бывает довольно сложно.
Из чего производят корм для собак и кошек: какие бывают виды
Современные корма для домашних животных представлены в широком ассортименте. Они бывают влажными, сухими, содержат мясные продукты или растительные ингредиенты, могут иметь разный уровень жиров, белков, углеводов и микроэлементов. А еще корма могут подходить для разных возрастов или состояний здоровья питомцев.
Все корма для собак и кошек можно разделить на три группы:
- сухой – самый распространенный, содержащий смесь зерновых компонентов, мяса, овощей, рыбы, фруктов, его основное преимущество заключается в том, что он долго сохраняется и его легко дозировать;
- влажный — тоже содержит мясо, рыбу, овощи, которые залиты соусом или желе, питательнее и вкуснее сухого, но в нем часто содержится больше красителей и консервантов;
- полнорационный – содержит все питательные элементы, может быть как сухим, так и влажным.
Также есть дополнительные корма, которые обычно прилагаются к основному питанию. В них содержатся витамины, минералы, поддерживающие здоровье животного. Это обычно ветеринарные корма для кошек или собак с определенными заболеваниями.
Также все корма можно разделить на:
- премиум-класса – в них содержатся высококачественные ингредиенты, они стоят дорого;
- дешевые – низкокачественные компоненты, недорогие, но могут вызвать определенные проблемы со здоровьем.
Из чего делают сухие корма для собак и кошек
Сухие корма производят путем смешивания сухих и влажных ингредиентов, чтобы получилось тесто, которое в процессе нагревается под давлением, затем проталкивается через пресс-форму и высушивается.
Обычно в сухие корма премиум-качества добавляют мясо и субпродукты (говядина, ягнятина, свинина, птица, крольчатина, рыба, сердце, печень, желудки). Всегда ищите на упаковке такие фразы, как "сублимированная куриная печень", "свежее мясо курицы", "мука из мяса курицы" и т.д.
В дешевых кормах мясо заменяют жилами, костями, кожей. В этом случае на упаковке могут быть фразы "мясопродукты", "продукты переработки", "продукты животного происхождения". Также в дешевые корма добавляют кукурузу, картофель, рис и другие углеводы. Их добавление не делает продукт менее полезным, но очень важно следить за их количеством.
К примеру, по мнению экспертов, следует избегать кормов, на которых указано, что кукуруза, рис, картофель и т.п. занимает 50% общего объема. Должно быть не больше 25-30% злаков и лучше, чтобы вообще не было картофеля.
Также в состав кормов входят жиры, которые помогают усваиваться витаминам и дают животным энергию. Их обычно тоже не должно быть много. Преобладать должны именно жиры животного происхождения, а вот рыбий жир или растительное масло могут быть только дополнительным источником.
Важна часть кормов – клетчатка, которая помогает любимцам в поддержке пищеварения. Чаще используют пульпу и свекольный жом. Однако в корма премиум-качества добавляют также сушеные фрукты и овощи.
Конечно, производители добавляют консерванты, чтобы продукт не портился слишком быстро. Однако важно, чтобы они были натурального происхождения (смесь токоферолов, экстракт розмарина), а не синтетического (добавки с индексом Е).
Из чего делают влажные корма для кошек и собак
По сути, в состав влажных кормов входят те же компоненты, что и в сухие, однако процесс производства различается. В дешевые влажные корма не добавляют мясо или субпродукты, а жиры, мясо-костную муку, сою. Следует всегда смотреть на процент мясных продуктов.
Как выбрать корм для кошек и собак
Здесь нужно учитывать несколько факторов:
- возраст – корма для котят и щенков содержат больше жиров и белка, а в кормах для взрослых должно быть достаточно белка, жиров и углеводов для здоровья животного;
- размер – для небольшой собаки или кошки не подойдет корм для больших пород;
- активность – если ваш любимец активен, ему нужен корм с высоким содержанием белка, а для малоподвижных выбирайте те, которые имеют меньше калорий;
- здоровье — если у животного есть определенные заболевания или аллергия, ему нужен специальный корм;
- состав – всегда обращайте внимание на состав корма и выбирайте тот, в котором содержатся натуральные компоненты;
- бренд – лучше выбирать компании с хорошей репутацией, продукция которых была одобрена ветеринарами.
Если говорить об идеальном корме для животных, то он должен содержать:
- белковый животный ингредиент в высоком проценте – не менее 30-40%;
- злаки (глютен) – 5-8% от общего объема;
- животный жир – 15-18%;
- омега-3 жирные кислоты – 3,9%.
В эконом-кормах могут содержаться вредные для здоровья компоненты, например соль, сахар, ароматизаторы, консерванты. А еще у них часто мало витаминов, минералов, жиров, белка.
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