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Из чего делают настоящую качественную колбасу: каких ингредиентов там не должно быть
Качественная колбаса — это, прежде всего, продукт с четким и понятным составом, в котором мясное сырье занимает должное место.
Колбаса давно стала привычным продуктом на украинском столе, но ее состав может существенно отличаться в зависимости от производителя. На первый взгляд, две одинаковые палочки колбасы могут иметь совершенно разную пищевую ценность. Поэтому при покупке стоит смотреть не только на цену, цвет и красивую упаковку, а прежде всего на состав продукта. Настоящая мясная колбаса должна содержать достаточное количество мясного сырья, а рецептура должна соответствовать тому виду колбасы, который заявлен на этикетке.
Что должно быть в составе качественной колбасы
Основой хорошей колбасы является мясо — свинина, говядина, птица или их сочетание в зависимости от рецептуры. В составе могут быть вода, соль, специи и некоторые технологически необходимые пищевые добавки.
К примеру, в производстве колбас могут использоваться нитрит натрия и другие разрешенные добавки. Они автоматически не означают, что продукт некачественный. Нитрит, в частности, применяют для формирования характерного цвета и вкуса мясных изделий, а также для обеспечения микробиологической безопасности при правильном использовании.
Поэтому утверждение, что любая качественная колбаса должна быть полностью без добавок, неправильное. Важны их предназначение, количество и соответствие требованиям безопасности.
Каких ингредиентов следует остерегаться
Покупателя должен насторожить состав, в котором мясное сырье стоит далеко не на первом месте, а продукт содержит множество компонентов, используемых для удешевления или изменения его свойств.
В частности, следует внимательно относиться к крахмалу, растительному белку, соевым компонентам, большому количеству наполнителей и ароматизаторов. Сами по себе некоторые из этих ингредиентов не обязательно опасны, однако их значительное количество может свидетельствовать, что перед вами не мясной продукт с простым составом, а изделие с большой долей заменителей.
Также нежелательно, когда список ингредиентов очень длинный и содержит десятки различных стабилизаторов, усилителей вкуса, ароматизаторов и других технологических компонентов. Чем проще и понятнее состав, тем легче покупателю оценить, что именно он покупает.
Должна ли качественная колбаса быть без сои и крахмала
Не обязательно. Здесь все зависит от конкретного вида продукции и рецептуры. Если производитель честно отмечает на упаковке растительный белок или крахмал, это не значит, что продукт опасен. Однако покупатель должен понимать: это уже не то, что колбаса, изготовленная преимущественно из мяса.
Особо внимательно читайте этикетку, если ищете продукт для детского питания или хотите максимально приближенный к традиционной мясной рецептуре вариант.
Цвет тоже может многое сказать
Насыщенный розовый цвет не доказательство высокого качества. На него влияют рецептура, разработка производства и разрешенные пищевые добавки. Поэтому выбирать колбасу только по внешнему виду не стоит.
Лучший ориентир — состав, название продукта, пищевая ценность, срок годности и информация о производителе. Не менее важно покупать колбасу в местах, где соблюдаются надлежащие условия хранения.