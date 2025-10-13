Из чего лучше всего варить холодец: профессиональные повара дали окончательный ответ

Холодец — блюдо, без которого сложно представить украинский праздничный стол. Его готовят на Новый год, Рождество или Пасху, а аромат пряного бульона всегда вызывает воспоминания о домашнем уюте. Однако даже опытные хозяйки часто спорят: из какого мяса холодец получается лучшим — из свинины, говядины или птицы? Профессиональные повара разрешили этот кулинарный спор и дали однозначный ответ.

Свиные ножки — основа идеального желе. Все шефы единодушны: лучший холодец выходит из свиных ножек или голеней. Именно в них содержится природный желатин — коллаген, который помогает бульону застыть без добавления порошкового желатина. Ножки обязательно нужно хорошо вымочить в холодной воде 5 часов, чтобы избавиться от остатков крови, тогда бульон будет прозрачным, а не мутным.

Говяжьи хвосты или голень для насыщенного вкуса. Если вы хотите, чтобы холодец имел более глубокий аромат и насыщенный цвет, добавьте говяжью голень или хвост. Это мясо варится дольше, зато дает густой вкус, особенно ценится в классической украинской кухне. Повара советуют смешивать свинину и говядину в соотношении 2:1, тогда блюдо получается и упругим, и ароматным.