ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
145
Время на прочтение
2 мин

Из чего лучше всего варить холодец: профессиональные повара дали окончательный ответ

Из какого мяса следует варить холодец, чтобы он был прозрачным, ароматным и застыл без желатина. Советы от профессионалов помогут приготовить идеальное блюдо, которое не стыдно будет подать даже на праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Из какого мяса лучше всего варить холодец

Из какого мяса лучше всего варить холодец

Холодец — блюдо, без которого сложно представить украинский праздничный стол. Его готовят на Новый год, Рождество или Пасху, а аромат пряного бульона всегда вызывает воспоминания о домашнем уюте. Однако даже опытные хозяйки часто спорят: из какого мяса холодец получается лучшим — из свинины, говядины или птицы? Профессиональные повара разрешили этот кулинарный спор и дали однозначный ответ.

Какое мясо идеально подходит для холодца

  • Свиные ножки — основа идеального желе. Все шефы единодушны: лучший холодец выходит из свиных ножек или голеней. Именно в них содержится природный желатин — коллаген, который помогает бульону застыть без добавления порошкового желатина. Ножки обязательно нужно хорошо вымочить в холодной воде 5 часов, чтобы избавиться от остатков крови, тогда бульон будет прозрачным, а не мутным.

  • Говяжьи хвосты или голень для насыщенного вкуса. Если вы хотите, чтобы холодец имел более глубокий аромат и насыщенный цвет, добавьте говяжью голень или хвост. Это мясо варится дольше, зато дает густой вкус, особенно ценится в классической украинской кухне. Повара советуют смешивать свинину и говядину в соотношении 2:1, тогда блюдо получается и упругим, и ароматным.

  • Курица и индейка для легкого и диетического варианта. Если вы избегаете жирной пищи, попробуйте сварить холодец из куриных ножек или индейки. Особенно хорошо подходят крылья и голени — у них тоже есть коллаген. Такой холодец получается светлым, нежным и менее калорийным, но может не застыть без желатина, если не добавить мясо с костями.

Советы от шефов, чтобы холодец удался с первого раза

  • Варите на слабом огне — не допускайте кипения, иначе бульон станет мутным.

  • Не солите сразу. Соль добавляют всего за 30 минут до готовности.

  • Собирайте пену — это гарантия чистого, прозрачного бульона.

  • Добавляйте овощи и специи в конце варки — лук, морковь, лавровый лист, перец горошком.

  • Охлаждайте постепенно — сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике.

Дата публикации
Количество просмотров
145
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie