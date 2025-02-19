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Из чего сделать бюджетные и долговечные дорожки в саду: бетон – это прошлый век

Из чего сделать бюджетные и долговечные дорожки в саду: бетон – это прошлый век

Из чего сделать бюджетные и долговечные дорожки в садике / Фото: Фото из открытых источников

Многие владельцы частных домов традиционно обустраивают двор бетонными дорожками. Предлагаем современные альтернативы, которые сделают двор более эстетичным и функциональным.

Садовые дорожки – незаменимый элемент любого двора, ведь они удобно соединяют различные зоны, защищают обувь от грязи в непогоду и помогают сохранять порядок на участке. Однако многие хозяева задумываются, какой материал выбрать для обустройства таких тропинок вместо традиционного бетона.

Альтернативы бетонным дорожкам в саду

Бетон – самый распространенный вариант обустройства садовых тропинок: его легко залить, дождаться высыхания и получить крепкое покрытие. Однако многие хозяева ищут более оригинальные и эстетические решения. Рассказываем о доступном и стильном способе оформления дорожек, не требующем больших затрат.

Специалисты советуют обратить внимание на садовые дорожки из кирпича. Если после строительства или ремонта у вас остались лишние материалы, их можно использовать для обустройства стильных и практичных тропинок. Главные преимущества этого решения – доступность и легкость укладки: сначала нужно засыпать 10 см гравия, затем такой же слой песка, а сверху выложить кирпич.

Чтобы кирпичные дорожки прослужили подольше, их обязательно следует обработать водоотталкивающим средством. Этот материал особенно уязвим к влаге: под ее влиянием он постепенно разрушается и крошится. Поэтому следует заранее позаботиться о защите покрытия во избежание необходимости ремонта уже через 5-7 лет.

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