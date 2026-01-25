- Дата публикации
Из каких стран лучше не покупать кофе: рекомендации экспертов, которые не стоит игнорировать
Как страна происхождения влияет на качество кофе, из каких регионов зерна чаще всего имеют проблемы со вкусом и безопасностью.
Выбирая кофе, большинство людей обращают внимание на бренд, упаковку и цену, но почти никогда — на страну происхождения зерен. А именно этот фактор часто определяет, каким будет вкус напитка и насколько безопасен кофе для здоровья. Эксперты советуют быть особенно внимательны к продукции из регионов, где слабый контроль качества и активно используются химические препараты для увеличения урожайности.
Из каких стран лучше не покупать кофе
Вьетнам. Один из крупнейших экспортеров кофе в мире, но большинство продукции — это робуста промышленного качества. Часто используются химические удобрения и стимуляторы роста. Вкус такого кофе резкий, горький, с «пустым» послевкусием.
Индонезия (массовый сегмент). Не весь кофе из этой страны плохой, но дешевые партии часто имеют проблемы с сушкой и хранением. Из-за влажного климата зерна могут приобретать затхлый запах и терять свой насыщенный аромат.
Индия. В массовом производстве широко используются пестициды. Кофе часто имеет плоский вкус без глубины и природной сладости.
Китай. Кофейная индустрия там только развивается, поэтому контроль качества еще нестабильный. В дешевых сортах встречается кофе с низкими вкусовыми характеристиками и слабым ароматом.
Лаос и Камбоджа. Страны активно наращивают экспорт кофе, но большая часть зерна выращивается в промышленных масштабах без надлежащего контроля ферментации и сушки.
Уганда производит много робусты низкого качества. Часто встречается зерно с дефектами, которое придает резкий и грубый вкус.
Почему именно из этих стран кофе часто хуже
У большинства из них:
слабый государственный контроль качества;
массовое использование химикатов;
ориентация на количество, а не на вкус;
проблемы с хранением зерна;
минимальные проверки перед экспортом
В результате кофе может иметь горький и резкий привкус, слабый аромат, посторонний запах, низкую питательную ценность.
Из каких стран кофе покупать безопаснее
Колумбия.
Бразилия — средний и премиум сегмент.
Эфиопия.
Кения.
Коста-Рика.
Гватемала.
Там традиции выращивания кофе сочетаются с контролем качества и правильными методами обработки зерна.