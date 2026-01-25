ТСН в социальных сетях

866
2 мин

Из каких стран лучше не покупать кофе: рекомендации экспертов, которые не стоит игнорировать

Как страна происхождения влияет на качество кофе, из каких регионов зерна чаще всего имеют проблемы со вкусом и безопасностью.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Из каких стран лучше не покупать кофе

Из каких стран лучше не покупать кофе / © Pexels

Выбирая кофе, большинство людей обращают внимание на бренд, упаковку и цену, но почти никогда — на страну происхождения зерен. А именно этот фактор часто определяет, каким будет вкус напитка и насколько безопасен кофе для здоровья. Эксперты советуют быть особенно внимательны к продукции из регионов, где слабый контроль качества и активно используются химические препараты для увеличения урожайности.

Из каких стран лучше не покупать кофе

  1. Вьетнам. Один из крупнейших экспортеров кофе в мире, но большинство продукции — это робуста промышленного качества. Часто используются химические удобрения и стимуляторы роста. Вкус такого кофе резкий, горький, с «пустым» послевкусием.

  2. Индонезия (массовый сегмент). Не весь кофе из этой страны плохой, но дешевые партии часто имеют проблемы с сушкой и хранением. Из-за влажного климата зерна могут приобретать затхлый запах и терять свой насыщенный аромат.

  3. Индия. В массовом производстве широко используются пестициды. Кофе часто имеет плоский вкус без глубины и природной сладости.

  4. Китай. Кофейная индустрия там только развивается, поэтому контроль качества еще нестабильный. В дешевых сортах встречается кофе с низкими вкусовыми характеристиками и слабым ароматом.

  5. Лаос и Камбоджа. Страны активно наращивают экспорт кофе, но большая часть зерна выращивается в промышленных масштабах без надлежащего контроля ферментации и сушки.

  6. Уганда производит много робусты низкого качества. Часто встречается зерно с дефектами, которое придает резкий и грубый вкус.

Почему именно из этих стран кофе часто хуже

У большинства из них:

  • слабый государственный контроль качества;

  • массовое использование химикатов;

  • ориентация на количество, а не на вкус;

  • проблемы с хранением зерна;

  • минимальные проверки перед экспортом

В результате кофе может иметь горький и резкий привкус, слабый аромат, посторонний запах, низкую питательную ценность.

Из каких стран кофе покупать безопаснее

  • Колумбия.

  • Бразилия — средний и премиум сегмент.

  • Эфиопия.

  • Кения.

  • Коста-Рика.

  • Гватемала.

Там традиции выращивания кофе сочетаются с контролем качества и правильными методами обработки зерна.

866
