Из каких стран лучше не покупать кофе: рекомендации экспертов, которые не стоит игнорировать

Из каких стран лучше не покупать кофе / © Pexels

Реклама

Выбирая кофе, большинство людей обращают внимание на бренд, упаковку и цену, но почти никогда — на страну происхождения зерен. А именно этот фактор часто определяет, каким будет вкус напитка и насколько безопасен кофе для здоровья. Эксперты советуют быть особенно внимательны к продукции из регионов, где слабый контроль качества и активно используются химические препараты для увеличения урожайности.

Из каких стран лучше не покупать кофе

Вьетнам. Один из крупнейших экспортеров кофе в мире, но большинство продукции — это робуста промышленного качества. Часто используются химические удобрения и стимуляторы роста. Вкус такого кофе резкий, горький, с «пустым» послевкусием. Индонезия (массовый сегмент). Не весь кофе из этой страны плохой, но дешевые партии часто имеют проблемы с сушкой и хранением. Из-за влажного климата зерна могут приобретать затхлый запах и терять свой насыщенный аромат. Индия. В массовом производстве широко используются пестициды. Кофе часто имеет плоский вкус без глубины и природной сладости. Китай. Кофейная индустрия там только развивается, поэтому контроль качества еще нестабильный. В дешевых сортах встречается кофе с низкими вкусовыми характеристиками и слабым ароматом. Лаос и Камбоджа. Страны активно наращивают экспорт кофе, но большая часть зерна выращивается в промышленных масштабах без надлежащего контроля ферментации и сушки. Уганда производит много робусты низкого качества. Часто встречается зерно с дефектами, которое придает резкий и грубый вкус.

Почему именно из этих стран кофе часто хуже

У большинства из них:

слабый государственный контроль качества;

массовое использование химикатов;

ориентация на количество, а не на вкус;

проблемы с хранением зерна;

минимальные проверки перед экспортом

В результате кофе может иметь горький и резкий привкус, слабый аромат, посторонний запах, низкую питательную ценность.

Реклама

Из каких стран кофе покупать безопаснее

Колумбия.

Бразилия — средний и премиум сегмент.

Эфиопия.

Кения.

Коста-Рика.

Гватемала.

Там традиции выращивания кофе сочетаются с контролем качества и правильными методами обработки зерна.