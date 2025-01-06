Из какого мяса нельзя делать тушенку: мясные консервы получатся невкусными

Для приготовления вкусной и качественной консервы лучше всего подходит мясо, которое имеет достаточно плотной текстуры и жира.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", какое мясо нельзя добавлять в тушенку, а которое, наоборот, лучше подходит для мясных консервов.
Какое мясо не подходит для тушенки
- Жирное мясо. Из свиных обрезков лучше не делать тушенку, если будет много жира в консервах, это приведет к окислению, что повлияет на вкус и запах продукта.
- Постное мясо. Тушенка из такого мяса будет сухой и жесткой. Также мясо потеряет свою сочность и аромат.
- Старое мясо. Несвежее, перемороженное и старое мясо нельзя брать для тушенки. Мясо после длительного хранения может содержать бактерии, которые не погибают даже при длительной тепловой обработке. Поэтому такими консервами можно запросто отравиться.
- Дичь. Некоторые хозяева добавляют в тушенку мясо кабана, косули, лося, надеясь, что консервы будут вкуснее. Однако врачи запрещают использовать мясо диких животных для приготовления, потому что оно может содержать паразитов.
- Мясо лошади имеет плотную текстуру и специфический вкус, поэтому может испортить мясные консервы.
- Мясо с большим количеством сухожилий и пленки. Сухожилия содержит желатин, который выделяется во время приготовления тушенки. Поэтому продукт получится слишком густым и липким, что повлияет на вкус и качество консервы.
Какое мясо лучше всего подходит для приготовления тушенки.
- Говядина. Мясо лучше брать без чрезмерного количества жира и пленок, тогда тушенка получится сочной и нежной.
- Свинина Лучше всего брать свинину без сала, это могут быть корейка или шея. Эти части содержат незначительное количество сала, которое сделает тушенку сочной и мягкой.
- Баранина.
- Курятина.
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