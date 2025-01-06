Из какого мяса нельзя делать тушенку: мясные консервы получатся невкусными

Для приготовления вкусной и качественной консервы лучше всего подходит мясо, которое имеет достаточно плотной текстуры и жира.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", какое мясо нельзя добавлять в тушенку, а которое, наоборот, лучше подходит для мясных консервов.

Какое мясо не подходит для тушенки

Жирное мясо. Из свиных обрезков лучше не делать тушенку, если будет много жира в консервах, это приведет к окислению, что повлияет на вкус и запах продукта.

Из свиных обрезков лучше не делать тушенку, если будет много жира в консервах, это приведет к окислению, что повлияет на вкус и запах продукта. Постное мясо. Тушенка из такого мяса будет сухой и жесткой. Также мясо потеряет свою сочность и аромат.

Тушенка из такого мяса будет сухой и жесткой. Также мясо потеряет свою сочность и аромат. Старое мясо. Несвежее, перемороженное и старое мясо нельзя брать для тушенки. Мясо после длительного хранения может содержать бактерии, которые не погибают даже при длительной тепловой обработке. Поэтому такими консервами можно запросто отравиться.

Несвежее, перемороженное и старое мясо нельзя брать для тушенки. Мясо после длительного хранения может содержать бактерии, которые не погибают даже при длительной тепловой обработке. Поэтому такими консервами можно запросто отравиться. Дичь. Некоторые хозяева добавляют в тушенку мясо кабана, косули, лося, надеясь, что консервы будут вкуснее. Однако врачи запрещают использовать мясо диких животных для приготовления, потому что оно может содержать паразитов.

Некоторые хозяева добавляют в тушенку мясо кабана, косули, лося, надеясь, что консервы будут вкуснее. Однако врачи запрещают использовать мясо диких животных для приготовления, потому что оно может содержать паразитов. Мясо лошади имеет плотную текстуру и специфический вкус, поэтому может испортить мясные консервы.

имеет плотную текстуру и специфический вкус, поэтому может испортить мясные консервы. Мясо с большим количеством сухожилий и пленки. Сухожилия содержит желатин, который выделяется во время приготовления тушенки. Поэтому продукт получится слишком густым и липким, что повлияет на вкус и качество консервы.

Какое мясо лучше всего подходит для приготовления тушенки.

Говядина. Мясо лучше брать без чрезмерного количества жира и пленок, тогда тушенка получится сочной и нежной.

Мясо лучше брать без чрезмерного количества жира и пленок, тогда тушенка получится сочной и нежной. Свинина Лучше всего брать свинину без сала, это могут быть корейка или шея. Эти части содержат незначительное количество сала, которое сделает тушенку сочной и мягкой.

Лучше всего брать свинину без сала, это могут быть корейка или шея. Эти части содержат незначительное количество сала, которое сделает тушенку сочной и мягкой. Баранина.

Курятина.

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