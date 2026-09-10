Какие дрова горят хуже всего / © www.freepik.com/free-photo

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Не все дрова одинаково хорошо подходят для печи, камина или твердотопливного котла. Одни породы горят долго, дают много жара и почти не создают проблем с дымом, другие быстро прогорают, образуют много дыма и оставляют немало пепла. Поэтому еще до заготовки следует знать, какую древесину лучше не использовать в качестве основного топлива.

Какие дрова считают самыми плохими

Тополь. Одним из наименее удачных вариантов считается тополь. Древесина легкая, потому быстро сгорает и не дает столько тепла, как жесткие породы. Ее можно использовать для разжигания, но для продолжительного отопления она малоэффективна.

Ива. Не слишком выгодны и ивовые дрова. Они обладают невысокой плотностью, быстро прогорают и дают сравнительно мало жара. Особенно это заметно, если древесина недостаточно сухая.

Осина. К древесине с низкой теплотворностью также относится осина. Она горит достаточно быстро, поэтому для поддержания тепла ее нужно больше. В то же время сухая осина может быть полезна для очистки дымохода от сажи, но полагаться на нее как на основное топливо не стоит.

Липа и ольха также не относятся к наиболее жарким породам. Они хорошо разгораются, но относительно быстро сгорают. Такие дрова можно использовать вместе с более плотной древесиной.

Почему сырые дрова дымят

Самая большая ошибка — оценивать качество дров только по породе. Даже хорошие дубовые или березовые дрова будут плохо гореть, если они сырые.

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Влажная древесина сначала тратит значительную часть тепла на испарение воды. Поэтому температура горения снижается, появляется больше дыма, а в дымоходе быстрее накапливаются сажа и отложения.

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Поэтому для отопления лучше использовать сухие, хорошо выдержанные дрова. Поленница должна быть расколота и храниться под навесом с возможностью вентиляции.

Для длительного отопления обычно выгоднее выбирать плотные породы — дуб, граб, ясень, клен. Они горят дольше и дают больше тепла, чем легкая древесина.

В то же время не стоит делать вывод, что тополь, ива или осина абсолютно непригодны. Они могут быть полезными для разжигания или в качестве дополнительной древесины. Главное — чтобы дрова были сухими и предназначенными для конкретного типа печи или котла.

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