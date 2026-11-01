Из окон не будет дуть даже в метель: дешевый метод утепления с туалетной бумагой

Как утеплить окна на зиму / © Фото из открытых источников

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Чтобы уменьшить сквозняки зимой, не обязательно покупать дорогие материалы или вызвать мастера. Для временного утепления старых деревянных окон и некоторых старых пластиковых конструкций можно приготовить густую смесь из туалетной бумаги и клея ПВА. Она поможет заполнить небольшие неподвижные щели, через которые холодный воздух попадает в дом.

Как приготовить смесь из туалетной бумаги

Для работы понадобятся белая туалетная бумага, теплая вода, клей ПВА и небольшая емкость. Смесь готовят непосредственно перед использованием.

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Измельчите бумагу. Разорвите несколько листов на маленькие кусочки и положите в миску.

Добавьте воду. Залейте бумагу небольшим количеством теплой воды и оставьте, пока она полностью не размякнет.

Отожмите лишнюю влагу. Разомните бумагу до однородной кашицы, а затем удалите избыток воды.

Добавьте клей ПВА. Постепенно вливайте клей и перемешивайте, пока масса не станет густой и пластичной. Она должна держать форму и не стекать с поверхности.

Как правильно утеплить окна бумажной массой

Перед работой найдите места, откуда проникает холодный воздух. Особое внимание уделите стыкам между рамой, стеной и подоконником. Для проверки можно поднести к ним тонкую полоску бумаги: если она колеблется от потока воздуха, в этом месте возможно сквозняк.

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Готовую смесь небольшими порциями вдавите в щели между рамой и стеной или у подоконника с помощью деревянной палочки или небольшого шпателя. Разровняйте поверхность и оставьте до полного высыхания.

Важно: не заполняйте этой массой стыки между подвижной створкой и рамой, иначе окно может быть сложно открыть. Не наносите смесь на влажные участки, дренажные отверстия окон или поверхности, которые должны оставаться подвижными. На окрашенных рамах сначала проверьте способ на незаметном участке, поскольку клей может повредить покрытие.

Хватит ли такого утепления на всю зиму

Бумага с клеем ПВА — бюджетный, но временный способ уменьшить сквозняки. Из-за влаги, конденсата и перепадов температур масса может растрескиваться или отслаиваться. Для более длительного результата лучше использовать специальный герметик для неподвижных стыков или заменить изношенные уплотнители.

Если холод проникает между створкой и рамой, следует проверить состояние уплотнителя и правильность закрытия окна. Для старых деревянных конструкций можно использовать специальную уплотнительную ленту.

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Такой домашний трюк поможет сэкономить на мелком ремонте, если причина холода — небольшие щели. Однако перед утеплением важно определить, откуда именно дует, чтобы не тратить время на участки, не требующие ремонта.

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